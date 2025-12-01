“Robo escandaloso”: Equipo de Chiqui Tapia sufre con el VAR y queda fuera de lucha por el título en Argentina

El fútbol argentino está que arde en la definición por el nuevo campeón del torneo de Clausura. Es que nadie se salva de los dudosos cobros arbitrales y ahora fue el equipo de Chiqui Tapia el que sufrió con el VAR. Lo que finalmente dejó fuera a Barracas Central de la lucha por el título.

El “Guapo” recibió a Gimnasia Esgrima de La Plata este lunes y como dueño de casa en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia asomaba como firme candidato a avanzar hasta semifinales. El recibimiento fue a lo grande y hasta se desplegó un lienzo con la imagen del Presidente de la AFA.

Sin embargo, el “Lobo” rugió más fuerte y arruinó la fiesta del cuestionado dirigente trasandino. Con una presentación más que correcta, se quedó con el triunfo por 2-0. Aunque esto no estuvo ajeno a polémicas.

El “robo” a Barracas Central de Chiqui Tapia

El primer tanto llegó al minuto 22 con anotación de Manuel Panaro. Sin embargo, lo que llamó la atención de inmediato fue el trazo que hizo el VAR. Es que por el tiro de cámara no se realizó de la forma indicada con la línea del área grande.

En primera instancia el árbitro Hernán Mastrángelo anuló el tanto por la posición de adelanto. Sin embargo, vino el llamado del VAR y la rectificación del cobro. Por lo que finalmente el juez central cambió su decisión y permitió el primer tanto de los visitantes.

Si hasta el relator Pablo Giralt publicó la cuestionada imagen del VAR y confirmó las dudas con el arbitraje trasandino. “Robo ESCANDALOSO en contra de Barracas. Se ve claramente como la línea no sigue la línea del área y toma otra dirección inclinada”, apuntó Mundo Barracas molestos con el cobro.

En el complemento, Barracas se lanzó con todo en busca del empate. Sin embargo, no consiguió la hazaña y para peor vino el mazazo definitivo. De contragolpe, Franco Torres aprovechó los espacios y puso el 2-0 que sentenció la historia.

Ahora Barracas quedó fuera de la lucha del título, mientras que Gimnasia se medirá ante Estudiantes en las semifinales del torneo trasandino. Por la otra llave, está Boca Juniors y enfrentará al ganador entre Tigre y Racing Club.

Aunque no todo está perdido para el equipo de Chiqui Tapia ya que por la campaña de este año Barracas Central disputará la Copa Sudamericana 2026. Por lo que comienza desde ya el armado del plantel. Lo que también implica la creación del equipo femenino tal como lo exige la Conmebol.