Ya sea historia de superación, meritocracia o derechamente movida argentina, una de las noticias que dio que hablar al otro lado de la cordillera corrió por parte de Chiqui Tapia y la FIFA.

El presidente del fútbol trasandino protagonizó hace un tiempo una particular escena en medio de la Copa América 2024, donde en medio del Argentina – Canadá se vio a otro hombre limpiándole el sudor en su cabeza y cuello.

Dicha imagen dio la vuelta al mundo, donde el hasta ese entonces desconocido funcionario salió a la palestra. Es más, hoy dicha persona cobra más relevancia que nunca en medio de nombramientos del organismo mundial.

El amigo del Chiqui Tapia que llega a la FIFA

El hombre en cuestión es Luciano Nakis, presidente del club Deportivo Armenio y que ahora figura a cargo de importante cargo en la FIFA. Esto, tras arremetida de argentinos en puestos del organismo internacional.

Tweet placeholder

“Felicitamos a nuestro presidente Luciano Nakis por su nuevo cargo en FIFA.

Estará en la Comisión de Competiciones Masculinas de Selecciones, es uno de los nuevos ocho cargos nombrados en la casa mundial del fútbol”, destacó el Deportivo Armenio.

Publicidad

Publicidad

El dirigente estuvo a cargo de todo lo que concierne a la delegación trasandina, lo que ahora le permitió el “salto” en su carrera. En sus redes sociales, se define a sí mismo como un hombre con vocación.

“Soy empresario en distintos rubros, pero principalmente soy un dirigente de raza. Los dirigentes contenemos, educamos y estamos detrás de la vida de muchísimas familias”, publicó el ahora hombre FIFA.

Publicidad