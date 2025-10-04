Fue un resultado confuso. El gol con el que Egipto terminó venciendo a Chile en el Mundial Sub-20 desató ciertas especulaciones, en el momento. ¿Clasificaba La Rojita? ¿Era segunda? ¿Era tercera?

Difícil de resolver, Chile ganó por 2-1 ante Nueva Zelanda, los kiwis vencieron por el mismo marcador a los egipcios y el luminoso se repitió en el triunfo de estos últimos ante los dirigidos de Nicolás Córdova. Todos muy empatados, con tres unidades.

De hecho, los egipcios lo celebraron como una clasificación segura. Corrieron para todos lados, se abrazaron y posaron frente a la cámara, triunfantes. Pero, finalmente quedaron terceros.

ver también Ex seleccionado nacional le perdió toda la fe a la Sub-20: “Se supone que son el recambio, es preocupante”

El difícil escenario para Egipto

La algarabía parece haber sido infundada. Egipto terminó tercero, a la espera de lo que pase con los otros grupos. Sólo los cuatro mejores terceros clasifican a octavos de final.

Panorama complejo. Por el momento, Corea del Sur y España tienen mejor puntaje que los egipcios, con los tres partidos jugados en el Grupo B y C. En el Grupo E y F los terceros lugares ya tienen tres unidades (Francia y Nigeria).

Sólo el Grupo D parece auspicioso, considerando que Cuba y Australia deciden el tercer lugar en un partido entre sí. De ganar los caribeños, llegan a cuatro puntos. Un empate deja a los dos afuera. ¿Triunfo oceánico? Queda todo en veremos, a la espera del resto de los resultados.

Publicidad

Publicidad

Omar Khedr marcó el gol del triunfo egipcio | Photosport

¿Contra quién jugará Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20?

La Selección Chilena Sub-20 ya conoce a su rival en la siguiente ronda. México quedó segunda de su grupo, tras vencer a Marruecos. En el tercer lugar del grupo, España y, fuera del Mundial, Brasil.