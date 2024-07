Chiqui Tapia explica el video que se hizo viral en la Copa América 2024: "No me podía mover"

Claudio Chiqui Tapia es el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino y en plena semifinal de la Copa América 2024 fue protagonista de una imagen que dio la vuelta al mundo. La Albiceleste se instaló en la gran final del certamen después de vencer a Canadá.

Pero el dirigente fue quien se robó las miradas por un video que se viralizó en las redes sociales. Se ve a Tapia sentado mientras un colaborador le seca el sudor del cuello y la cabeza. Por supuesto que hubo un sinfín de reacciones ante esta secuencia.

También un montón de apodos y apelativos para Luciano Nakis, quien fue sorprendido pañuelo en mano. Con el correr de las horas, el mandamás de la AFA escogió el camino del humor. Compartió una foto junto al presidente de Deportivo Armenio y una toalla blanca.

Ante una consulta de un seguidor, Tapia reveló a qué se debió este servilismo. Lo hizo con risas. “Jajaj estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas”, introdujo el ex mandamás de Barracas Central. Y prosiguió con su explicación.

Chiqui Tapia revela el porqué del video viral de la Copa América 2024

Al parecer, Chiqui Tapia estaba lejos de su 100 por ciento en la semifinal de la Copa América 2024, que contó con el arbitraje del chileno Piero Maza. Y se terminó con un 2-0 a favor de Argentina, que celebró los goles de Julián Álvarez y Lionel Messi.

“No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme”, expuso Chiqui Tapia en su cuenta de Twitter. Pero no se quedó ahí. Quiso realzar el ambiente interno que se vive en el actual campeón mundial.

Ante eso, dijo que “esto también es la selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha”. Mientras pasa la suerte de estado gripal que manifestó Tapia, La Scaloneta debe afinar detalles para la gran final. Por el momento, espera por saber si el rival será Colombia o Uruguay.

¿Cuándo es la final de la Copa América 2024?

Argentina espera rival para la gran final de la Copa América 2024: el juego definitivo está fijado en Miami para el domingo 14 de julio desde las 20 horas, según el horario de Chile continental.

