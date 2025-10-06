Es tendencia:
Fútbol chileno

¿Va por TV abierta? Horario y dónde ver EN VIVO el amistoso entre Puerto Montt vs Colo Colo

El Cacique sale a la cancha nuevamente y en este partido tiene transmisión confirmada para los hinchas.

Por Nelson Martinez

Deportes Puerto Montt v/s Colo Colo<br /> Amistoso 2024.
© NICOLAS KLEIN/PHOTOSPORTDeportes Puerto Montt v/s Colo Colo<br /> Amistoso 2024.

No todo es Mundial Sub 20 y para los amantes del fútbol chileno, vuelve la acción de Colo Colo a la cancha. Esta vez, el Cacique tendrá un nuevo amistoso visitando a Deportes Puerto Montt.

Tras caer ante Unión Española en duelo a puertas cerradas, ahora el partido contra el Velero y líder de la Segunda División sí tendrá transmisión. Por ello, los hinchas albos y de los albiverdes cuentan las horas para animar vistoso encuentro.

Ambos equipos ya se enfrentaron el año pasado en el Chinquihue de Puerto Montt, con triunfo colocolino por 1-0 (gol de Cristián Zavala). Y como hombre de la zona, nuevamente Aníbal Mosa llevará la acción alba al sur del país.

¿Dónde ver por TV en vivo Puerto Montt vs Colo Colo?

El partido amistoso entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo se transmitirá de manera exclusiva en el canal ESPN Chile, por lo que no irá por televisión abierta en Chile.

Además, la acción entre delfines y el Cacique se podrá seguir vía streaming por la app Disney +.

Horario: ¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo ante Puerto Montt?

El partido entre Puerto Montt y Colo Colo será este miércoles 8 de octubre, a las 20:00 horas, en el Estadio El Chinquihue de Puerto Montt. Las entradas ya salieron a la venta, donde el partido promete dada la situación de ambos equipos.

Los sureños están a un paso de subir a Primera B, siendo líderes de la Segunda División. Por su parte, Colo Colo vive un nuevo proceso de la mano de Fernando Ortiz, buscando clasificar a copas internacionales.

