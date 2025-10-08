Colo Colo vuelve a la acción y desafía a Deportes Puerto Montt en un partido de carácter amistoso. Los Albos aprovechan de ver nuevas caras para lo que resta de la temporada.

Los ahora dirigidos por Fernando Ortiz no juegan con público desde el pasado 26 de septiembre, cuando golearon por 4-0 a Deportes Iquique en el Estadio Monumental. Luego, la Copa del Mundo Sub 20 los obligó a tener un receso ante el freno de la Liga de Primera.

La formación de Colo Colo

Fernando Ortiz se ha tomado el amistoso ante Deportes Puerto Montt con la mayor seriedad posible, por lo que armó un equipo que mezcla referentes, jugadores que son titulares y algunos juveniles que hacen sus primeras armas en el profesionalismo.

El equipo titular será con Eduardo Villanueva; Campos, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Daniel Gutiérrez; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Benjamín Pérez; Leandro Hernández, Salomón Rodríguez y Cristián Riquelme.

Deportes Puerto Montt se encuentra en la Segunda División Profesional, lo que vendría siendo la tercera categoría del fútbol chileno. Sin embargo, son los líderes de ese torneo y sueñan con regresar a la Primera B. Están en la cima con 40 puntos, seguidos por Deportes Linares con 36 unidades.

Colo Colo volverá a jugar por la Liga de Primera el 19 de octubre, cuando visiten al súper líder Coquimbo Unido. Los Albos luchan por meterse a una copa internacional en la siguiente temporada, por lo que es fundamental terminar el año de buena manera.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Puerto Montt?

El partido amistoso será este miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas, en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt.

¿Dónde ver a Colo Colo vs Puerto Montt?

El duelo de los Albos y los Delfines estará disponible a través de ESPN en TV y en Disney+ en el streaming

