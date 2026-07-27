La carrera que había sido suspendida por el conflicto en Medio Oriente ya tiene nueva fecha y circuito.

La Fórmula 1 confirmó una importante modificación en su calendario 2026. El Gran Premio de Bahréin, que debía disputarse durante el segundo fin de semana de abril, fue suspendido debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

De esta manera, regresará a un trazado que no recibe una carrera de F1 desde 2017, donde Max Verstappen se quedó con el triunfo con Red Bull, consiguiendo la que hasta ahora es su única victoria en Malasia.

Pese al cambio de país, la competencia mantendrá oficialmente el nombre de Gran Premio de Bahréin, ya que seguirá siendo respaldado económicamente por Bahréin, lo que permitirá mantener los derechos y acuerdos comerciales que ya estaban establecidos para la fecha original.

Sepang vuelve al calendario de la F1

Ahora, la carrera ya tiene nueva fecha y también un inesperado cambio de escenario: se disputará el 4 de octubre en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia.

La noticia fue confirmada por la Fórmula 1 a través de sus redes sociales oficiales, en la previa del Gran Premio de Hungría. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, valoró el acuerdo que permitirá el regreso de la categoría al circuito malayo.

ver también Franco Colapinto sin embrague contra España campeona del mundo ante Argentina: “Aburridos”

“Estoy increíblemente orgulloso de la colaboración que permitirá a Malasia albergar el Gran Premio de Baréin de 2026 en el emblemático circuito internacional de Sepang a finales de este año”, señaló.

Con esta modificación, el calendario tendrá una serie de carreras en Asia: el Gran Premio de Azerbaiyán se disputará una semana antes, siete días después del paso por Sepang será el turno del Gran Premio de Singapur.

Así, la Fórmula 1 prepara su regreso a uno de los circuitos más recordados de su calendario, en una carrera que tendrá un escenario diferente, pero conservará su denominación original.

Tweet placeholder

En resumen…