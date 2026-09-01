Por medio de sus redes sociales el Comunicaciones de Guatemala confirmó el adiós del Fantasma después de menos de un año como entrenador.

Una nueva aventura en el extranjero de Marco Antonio Figueroa llegó a su final. Por medio de sus redes sociales, el Comunicaciones FC de Guatemala oficializó que el Fantasma no seguirá como entrenador del primer equipo.

“Comunicaciones Fútbol Club informa que, tras llegar ambas partes a un acuerdo, Marco Antonio Figueroa finaliza su vínculo con nuestra institución y deja de ser el director técnico del primer equipo”, declaró el a través de sus redes sociales.

Esta separación de caminos llega luego de un irregular comienzo en el Apertura del fútbol guatemalteco. En este certamen, el ahora ex club del DT chileno sumó solo siete puntos en sus primeros seis partidos, quedando noveno en la tabla.

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Marco Antonio Figueroa es despedido en Guatemala

Para más remate, la caída por 1-0 en el clásico ante Municipal fue un duro golpe para Figueroa. La hinchada del Comunicaciones ya no quería verlo más en como DT, razón por la cual se cerró su ciclo.

La carrera de Marco Antonio Figueroa en el Comunicaciones de Guatemala llegó a su final. | Foto: Archivo.

Así las cosas, el Fantasma deja el Comunicaciones de Guatemala luego de 32 partidos dirigidos entre encuentros oficiales y amistosos. En estos tuvo un registro de 14 victorias, cuatro empates y 14 derrotas.

Ahora resta ver donde seguirá su carrera el chileno pensando en estos últimos meses del año, donde varios clubes debe salvar sus campañas para evitar perder la categoría. ¿Recibirá el llamado de algún equipo de por acá?

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En síntesis