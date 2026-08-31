El debate se generó tras la afirmación del relator Héctor "Tito" Garrido, quien aseguró que el colocolino es superior.

El fútbol chileno en estos momentos tiene a dos grandes delanteros que rompen redes cada fin de semana: Javier Correa y Fernando Zampedri. Ahora, ¿quién es mejor? Un histórico da su opinión.

El Toro hace rato que viene rompiendo redes en Universidad Católica, siendo el máximo artillero de la Liga de Primera en seis años seguidos. Sin embargo, en este 2026 ha tenido una explosión el delantero de Colo Colo, quien lidera al líder del torneo.

¿Correa o Zampedri?

Héctor “Tito” Garrido, relator de Radio ADN, aseguró en el duelo de Colo Colo y Audax Italiano que Javier Correa es el mejor delantero del fútbol chileno. Esto encendió los ánimos de los hinchas de Universidad Católica, quienes resaltan que esa corona le pertenece a Fernando Zampedri.

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Juan Carlos Letelier, histórico de la selección chilena que estuvo en el Mundial de España 1982, donde anotó, y en la final de la Copa América de Argentina 1987, dio su veredicto. Si bien destaca las cualidades de Zampedri, desde su punto de vista, es mejor Correa.

“Creo que la diferencia es bien clara: Zampedri es goleador, estando en el área siempre anota, puede hacer los fáciles y los difíciles. Correa en cambio técnicamente es mejor. Es un jugador que finiquita bien y dentro del área tiene una habilidad que no tienen muchos. Ambos marcan una diferencia, pero me quedo con Correa, porque veo la parte habilidosa“, indicó Letelier a RedGol.

Javier Correa lleva 15 partidos en la Liga de Primera 2026 y suma 12 goles, mientras Fernando Zampedri lidera la tabla de anotadores con 20 conquistas en 19 encuentros. Gran promedio goleador de ambos, por eso Letelier destaca a los dos argentinos.

Letelier anotó 18 goles con Chile. Imagen: Archivo

“Zampedri es más definidor, pero me gusta más la habilidad de Correa. También le entrega goles a los compañeros. Es un jugador mucho más completo. Aparte, Colo Colo no depende solo de Correa, pero Católica sí depende solo de Zampedri“, cerró el histórico Juan Carlos Letelier.