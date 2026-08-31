“El mejor 9 del fútbol chileno”: Relato del gol de Correa genera debate con Zampedri

Héctor Tito Garrido calificó a Javier Correa como "el mejor 9 del fútbol chileno" y de inmediato se encendió la polémica.

Javier Correa viene siendo una gran figura en Colo Colo, tras anotar en tres fechas consecutivas: a O’Higgins, a Universidad de Chile y un doblete contra Audax Italiano.

Racha que se puede cortar si es que el Tribunal de Disciplina decide castigar al delantero albo tras la denuncia puesta por la U, luego del festejo realizado en el Superclásico por la picazón pélvica que tuvo.

Mientras se espera por esa resolución, que se conocerá este martes, el cordobés sigue mostrando su poder de fuego, el que incluso lo llevó a ser elevado por encima del goleador del torneo, Fernando Zampedri.

Correa marcó dos goles ante Audax Italiano

¿Correa es el mejor 9 del fútbol chileno?

Fue el relator Héctor “Tito” Garrido quien en la transmisión de Radio ADN le dio ese puesto. Tras anotar el primer tanto, en donde se pegó un enganche genial en el área, sus palabras provocaron debate.

“Correa, Correa, Correa, el mejor 9 del fútbol chileno”, señaló lo que hizo que los hinchas de Universidad Católica defendieran al hexagoleador.

“Javier Correa, el genio en el área, un talento terrible, un goleador de aquellos. Anotó Correa, el Cacique tiene toque, el Cacique tiene gol, el Cacique tiene todo para ser campeón”, agregó en su relato lleno de pasión.

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Lo cierto es que la fría estadística favorece al artillero cruzado, que está a las puertas de ser goleador del certamen por séptima vez consecutiva, lo que sería inédito.

El Toro Zampedri lleva 20 goles este año, mientras que Correa está muy lejos de pillarlo: apenas suma 12 anotaciones en la Liga de Primera.