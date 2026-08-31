Colo Colo está a cuatro triunfos de ser campeón esta temporada. Puede abrochar la estrella 35 en el mes de octubre.

Los hinchas de Colo Colo se están sobando las manos para alcanzar la estrella 35. Le sacaron 16 puntos de ventaja a Universidad de Chile, por lo que las matemáticas son simples: pueden ser campeones en 4 fechas más.

Si logran ganar los cuatro encuentros que vienen por delante, los albos se consagrarán como el mejor equipo del fútbol chileno cuando aún resten cinco partidos por disputarse.

Eso sí, no será fácil la tarea. Para eso deben vencer a Huachipato como visitante (6 de septiembre), luego a Deportes Concepción en el Monumental (13 de septiembre) y ahí esperar el receso.

Colo Colo está cerca de ser campeón nuevamente

Los albos pueden ser campeones como visitantes nuevamente

El torneo se retomará al mes siguiente, donde Colo Colo jugará dos partidos de manera muy separada: el 11 de octubre contra Coquimbo y el 25 ante Palestino. Ambos encuentros en calidad de visitante.

Incluso contra los piratas también pueden dar la vuelta olímpica los colocolinos, aunque para eso necesitan ganar los próximos tres encuentros y esperar que tanto U de Chile como Católica enreden tres puntos en esas fechas.

ver también Lo aplauden de pie: Fernando Ortiz se echa al bolsillo a los hinchas de Colo Colo

Los albos podrían esperar hasta la Fecha 26 contra la U de Conce, en el Monumental, un anhelo que están esperando hace rato. Esto considerando que hace 12 años no dan una vuelta olímpica en Macul.

El último título que ganaron en su cancha fue la estrella 30, obtenida el 2014. Luego se coronaron en Valparaíso (aunque no se jugó ante Wanderers por disturbios), en Concepción ante Huachipato, en Coquimbo y frente a Copiapó.