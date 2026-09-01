O’Higgins reclama polémica jugada que marcó derrota ante la UC: “Contra Colo Colo no lo cobraron”

El cuadro celeste quedó molestó con el cometido arbitral por la falta que se sancionó sobre Diego Corral y que anuló el tanto de Arnaldo Castillo.

Universidad Católica se lo dio vuelta a O’Higgins y se quedó con tres puntos claves en la lucha por el Chile 2 en la Liga de Primera. El elenco de Daniel Garnero superó por 3-2 a los rancagüinos y ahora pilló a la U para quedase con el cupo para Copa Libertadores.

Realidad totalmente opuesta en O’Higgins donde las caras largas se tomaron el camarín ya que además de dejar escapar las tres unidades, ahora están ubicados en el puesto 11° con 24 unidades.

ver también Garnero estalla en U Católica y repasa a sus archirrivales: “Si pierdo dos partidos, me echan a la mier…”

Por lo que ahora el Capo de Provincia queda en una peligrosa zona baja, y hasta mira de reojo el descenso.

Pero lo que más molestó a O’Higgins fue la jugada que permitió el penal de Fernando Zampedri en el minuto 40’. Esto porque el “Toro” anotó desde los doce pasos, pero tras una larga llamada del VAR.

En la jugada previa Arnaldo Castillo acertó un potente cabezazo y superó a Vicente Bernedo. Lo que dejaba a los celestes con el 2-1 a su favor. Sin embargo, Piero Maza cambió el cobro y le indicó a Juan Lara de la falta anterior de Alan Robledo sobre Diego Corral y en el área de Omar Carabalí.

El reclamo de O’Higgins por insólito penal: “Contra Colo Colo no lo cobran”

Tras el pitazo final, en la memoria de los protagonistas de O’Higgins se seguía repitiendo la jugada mencionada. Incluso se recordó que la misma ocasión se repitió ante Colo Colo, pero en el Estadio Monumental no hubo cobro.

ver también Católica le da una lección a Fernando Gago con los pies en la tierra: “Colo Colo está escapado”

Esto ocurrió en el inicio del partido ante los albos donde Bastian Yáñez fue derribado por Gonzalo Villagra. Pero Fernando Vejar no cobró a favor del Capo de Provincia. Tampoco Piero Maza hizo el llamado para corregir la sanción.

“Fue una jugada similar, pero es parte del arbitraje. No me puedo meter en eso. Nada que hacer. Es así el fútbol”, lamentó el lateral Cristian Morales que marcó ante los cruzados.

“Contra Colo Colo no nos cobraron ese penal. Es una sensación de injusticia. Nos queda ese sabor. Estábamos haciendo un buen partido y estamos 2-1, pero apareció el VAR. Hicimos todos los méritos para llevarnos el partido”, lamentó Nicolás Garrido molesto por el cometido arbitral.