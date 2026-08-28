La Fecha 21 de la Liga de Primera 2026 tendrá como principales atractivos los partidos de Colo Colo y Universidad de Chile tras el Superclásico. La jornada comenzará el viernes con Cobresal vs. Palestino, mientras que el sábado se jugarán Limache vs. Everton y Ñublense vs. Deportes Concepción.
El domingo, la U visitará a Universidad de Concepción buscando recuperarse, mientras que el líder Colo Colo recibirá a Audax Italiano en el Monumental. Además, Coquimbo Unido enfrentará a Huachipato. La fecha cerrará el lunes con Unión La Calera vs. La Serena y Universidad Católica vs. O’Higgins.
Colo Colo viene de ganar el Superclásico 200 frente a Colo Colo
Programación Fecha 21 del Campeonato Nacional 2026
VIERNES 28 DE AGOSTO
- Cobresal vs. Palestino – 18:30 horas, Estadio El Cobre.
SÁBADO 29 DE AGOSTO
- Deportes Limache vs. Everton – 17:30 horas, Estadio Lucio Fariña de Quillota.
- Ñublense vs. Deportes Concepción – 20:00 horas, Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.
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DOMINGO 30 DE AGOSTO
- Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile – 15:00 horas, Estadio Ester Roa Rebolledo.
- Colo Colo vs. Audax Italiano – 17:30 horas, Estadio Monumental.
- Coquimbo Unido vs. Huachipato – 20:00 horas, Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
LUNES 31 DE AGOSTO
- Unión La Calera vs. Deportes La Serena – 18:15 horas, Estadio Nicolás Chahuán.
- Universidad Católica vs. O’Higgins – 20:45 horas, Claro Arena.
Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.