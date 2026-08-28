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Liga de Primera 2026

Programación Fecha 21 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver el fútbol chileno

Revisa el detalle con la programación completa de la 21° fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

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Agenda de partidos Fecha 21 Liga de Primera.
© Photosport.Agenda de partidos Fecha 21 Liga de Primera.

La Fecha 21 de la Liga de Primera 2026 tendrá como principales atractivos los partidos de Colo Colo y Universidad de Chile tras el Superclásico. La jornada comenzará el viernes con Cobresal vs. Palestino, mientras que el sábado se jugarán Limache vs. Everton y Ñublense vs. Deportes Concepción.

El domingo, la U visitará a Universidad de Concepción buscando recuperarse, mientras que el líder Colo Colo recibirá a Audax Italiano en el Monumental. Además, Coquimbo Unido enfrentará a Huachipato. La fecha cerrará el lunes con Unión La Calera vs. La Serena y Universidad Católica vs. O’Higgins.

Colo Colo viene de ganar el Superclásico 200 frente a Colo Colo

Colo Colo viene de ganar el Superclásico 200 frente a Colo Colo

Programación Fecha 21 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 28 DE AGOSTO

  • Cobresal vs. Palestino – 18:30 horas, Estadio El Cobre.

SÁBADO 29 DE AGOSTO

  • Deportes Limache vs. Everton – 17:30 horas, Estadio Lucio Fariña de Quillota.
  • Ñublense vs. Deportes Concepción – 20:00 horas, Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.
U. de Chile vs. U. de Concepción: Hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

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DOMINGO 30 DE AGOSTO

  • Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile – 15:00 horas, Estadio Ester Roa Rebolledo.
  • Colo Colo vs. Audax Italiano – 17:30 horas, Estadio Monumental.
  • Coquimbo Unido vs. Huachipato – 20:00 horas, Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

LUNES 31 DE AGOSTO

  • Unión La Calera vs. Deportes La Serena – 18:15 horas, Estadio Nicolás Chahuán.
  • Universidad Católica vs. O’Higgins – 20:45 horas, Claro Arena.

Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max. 

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

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