Los azules visitan al Campanil por la fecha 21 del Campeonato Nacional.

Universidad de Chile junto a su mainsponsor Jugabet, visita este domingo a Universidad de Concepción por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026. El Campanil llega complicado, con cinco derrotas consecutivas que lo mantienen en la parte baja de la tabla.

Mientras que la U buscará recuperarse del 2-1 ante Colo Colo en el Superclásico, resultado que la dejó a 13 puntos del líder. U de Conce también viene de una caída, luego de perder 3-1 frente a Everton en Sausalito.

En Jugabet el triunfo de la U está pagando 1.85. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 18.500. El empate tiene un factor de 3.87 y la victoria del Campanil 4.56.

La U viene de caer por 2-1 en el Superclásico 200 frente a Colo Colo

U. de Chile vs. U. de Concepción: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción juegan este domingo 30 de agosto, desde las 15:00 hrs. en el Ester Roa Rebolledo, por la fecha 21 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y el Campanil, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

ver también Colo Colo vs. Audax Italiano: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera 2026

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…