Más de 349 mil reproducciones: Captan fea actitud de Julián Álvarez con hinchas del Atlético Madrid

El delantero trasandino no pudo salir del cuadro colchonero y ahora mostró su malestar con los fanáticos.

Una polémica de aquellas protagoniza Julián Álvarez tras el cierre del mercado de fichajes. El delantero trasandino no encontró la forma de salir del Atlético Madrid y pese a todos sus intentos se quedó en el cuadro colchonero.

En pleno Mundial, el formado en River Plate declaró que quería salir del cuadro español. “Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, confesó en su momento la “Araña” que dejó en claro su deseo de jugar por el Barcelona.

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El pequeño gran detalle que le faltó por resolver fue que tiene contrato hasta junio del 2030 con el Atlético. Por lo que la única opción de salida es pagar nada menos que 500 millones de euros. Cifra que debía realizar el cuadro catalán.

Sin embargo, esto no ocurrió y pese a los intentos del jugador incluso acusando problemas físicos y sicológicos, no logró salir del Atleti. Por lo que tendrá que seguir hasta al menos a final de año.

Pero ahora llamó la atención la reacción que tuvo con los hinchas en su regreso a los entrenamientos. Es que ahora, ya con la relación quebrada con la hinchada, tuvo un nuevo gesto que desplomó todo tipo de reconciliación.

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Lo que fue registrado por la cuenta El Desmarque. A la salida del entrenamiento de está jornada de miércoles, un pequeño hincha se le acercó para tener una firma o un recuerdo suyo. Sin embargo, Álvarez decidió acelerar y salir rápidamente del lugar, dejando con la ilusión al fanático. Momento que se hizo viral y superó las 349 mil reproducciones solo en X.

Además de Julián Álvarez: los otros fichajes que no se concretaron en este mercado

El caso de Julián Álvarez no fue el único que se registró en el reciente mercado de fichajes. Folarin Balogun tenía todo listo para pasar del AS Mónaco al Everton pero no logró pasar los exámenes médicos y su llegada de cayó.

Zion Suzuki tras disputar el Mundial apuntaba a llegar al PSG. Sin embargo, no se concretó su salida y finalmente recaló en el Aston Villa. El otro argentino que sufrió en el mercado fue Nicolás Tagliafico.

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El trasandino tenía todo listo para llegar al Atlético Madrid pero problemas con el limite salarial impidieron su traspaso desde el Olympique de Lyon. A estos casos también se suma lo ocurrido con Gonzalo Plata y el traspié que sufrió en Rusia. Lo que finalmente aprovechó Maxi Gutiérrez para sumarse al Dinamo Moscú.