Una nota destacada en la web de FIFA, deja como protagonista al saliente presidente de la ANFP quien valora la ayuda recibida.

Pablo Milad comienza a despedir su mandato como presidente de la ANFP, por lo que se hacen públicos agradecimientos de su gestión que llaman la atención en los sufridos hinchas nacionales, como el que fue destacado desde la propia FIFA “por la transformación del fútbol chileno”.

Una nota en la web oficial de la FIFA tiene como protagonista al mandamás de la Federación de Fútbol de Chile, donde realiza un balance de los seis años de trabajo en conjunto, con un guiño a Gianni Infantino.

“Gracias al apoyo estratégico de FIFA, la Federación de Fútbol de Chile ha impulsado iniciativas transformadoras que han fortalecido la infraestructura, el desarrollo de talento, promovido la inclusión y consolidado el crecimiento del fútbol en todo nuestro país”, comentó Milad.

Una mirada más de gestión que de lo deportivo, recordando que la selección chilena finalizó en el último lugar de la tabla de posiciones en las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Pablo Milad saldrá del sillón de la ANFP a fines de 2026. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Milad agradece a la FIFA

Pablo Milad es protagonista de una nota en la FIFA sobre los avances que ha tenido el fútbol chileno con su gestión, donde destaca el Mundial Sub 20 2025, que llegó tras dejar a Chile sin ser sede de los partidos inaugurales den Sudamérica del Mundial 2030.

En ese sentido, alzan la transformación con infraestructura deportiva de alto nivel, como la inauguración del Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, quien bajo el alero del programa Forward de la FIFA, alcanzó el logro del Premio de Plata en los FIFA Forward Awards 2026, edición Las Américas.

“A través de un crecimiento en lo que fue la infraestructura, y que ha sido por recursos netamente de FIFA Forward, la construcción y mejora de una infraestructura de alto estándar y referente en nuestro país, donde se desarrollan los futuros talentos de nuestro país, desde la categoría Sub-13 en adelante hasta formar parte de la Selección Sub-20, que es la última parte de la formación”, detalló Milad.

Dentro de otros planes sociales, Milad también destacó los trabajos realizados con la FIFA como la infraestructura del Mundial Sub 20, el Programa Forward de la FIFA junto con fondos del Plan de Apoyo de la FIFA COVD-19, el Programa Desarrollo de Talentos y el programa piloto global FIFA Academy, que fue impulsado en República Checa, Corea del Sur, Senegal, Marruecos y Chile.

Planes que han acercado el fútbol a los chilenos en todo el país, pero que no se vio reflejado en resultados, donde esperan que a futuro sean la base de una nueva forma de administrar la selección chilena y los clubes.