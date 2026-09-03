El entrenador portugués abordó el adiós del rosarino de la selección trasandina, asegurando que tendrá que ver uno que otro partido suyo en el Inter Miami, esto a pesar de que no le gusta mucho la MLS.

Lionel Messi sorprendió al mundo hace unos días tras confirmar su retiro de la selección argentina. Con 39 años en el cuerpo y tras perder la final del Mundial 2026 ante España el rosarino oficializó su adiós el combinado albiceleste, dejando un vacío imposible de llenar.

Este punto final a nivel de selección hace que sus próximos partidos con el Inter Miami tomen un sabor especial. Cada nuevo encuentro es un paso más al retiro definitivo de la actividad, hito que marcará el término de la carrera de uno de los mejores jugadores de la historia.

Así lo entiende José Mourinho, quien en la previa del partido entre Real Madrid y Real Betis abordó este fin de ciclo del delantero en Argentina. Para el entrenador portugués no le quedará otra que ver uno que otro partido del Inter Miami, esto a pesar de que no es muy fan que digamos de la MLS.

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Mourinho avisa que verá los partidos de Lionel Messi en la MLS

El DT luso aseguró a los medios que “hablar de Messi es complicado. No hay mucho más que decir. Y no hay palabras que puedan describir su calidad como jugado. Llegó a este Mundial con 38 o 39 años y ha sido lo que hemos visto”

“Tendremos que ver algún partido de la MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años”, agregó Mou en conferencia de prensa.

Mourinho enfrentó en muchas ocasiones a Lionel Messi a nivel de clubes. | Foto: Getty Images.

Para cerrar, the Special One afirmó que “Messi es uno de esos que, como decía en una rueda de prensa anterior, echas de menos siempre. Y este es uno de los de nuestra generación”.

Cabe recordar que Mourinho enfrentó un muchas ocasiones a Lionel Messi como entrenador. Sin ir más lejos, le tocó tenerlo de rival en su primer ciclo como entrenador del Real Madrid entre 2010 y 2013, una de las mejores épocas del clásico español ante Barcelona.

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En síntesis