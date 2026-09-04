“Unos fraudes”: Histórico del fútbol chileno elige a las dos grandes decepciones de Colo Colo y la U

Ambos jugadores llegaron como refuerzos de categoría y terminaron siendo papelones. En este 2026 no brillaron y tienen las puertas abiertas para salir a final de año.

La Liga de Primera entra en recta final. El campeonato chileno ya mira de reojo el cierre de temporada y se definen cosas importantes arriba y abajo en la tabla.

En la parte alta Colo Colo busca un nuevo título. Mientras que en el Chile 2 se vive una disputa aparte entre Universidad Católica y la U. Mientras que en la parte baja se define el descenso con al menos seis equipos luchando por evitar la pérdida de categoría.

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Pero hasta la fecha ya se han disputado 22 jornadas y ya se empieza a repasar lo que ha sido este campeonato. Así lo hizo Leonardo Vélez que como voz autorizada profundizó en lo que ha sido esta temporada del balompié nacional.

Pero fiel a su estilo, tal como lo hacia dentro de la cancha, ahora abordó los dos grandes fracasos que ha registrado está temporada 2026. Lo que incluye dos tropezones de palabras mayores para albos y azules, con contrataciones que dejaron mucho que desear y que todo apunta a que no seguirán a final de año.

“Son unos fraudes”: Leonardo Véliz elige a los peores del fútbol chileno

“En el fútbol chileno queremos pensar en grande, pero el traje nos queda chico”, lanzó de entrada el “Pollo” Vélez en conversación con Redgol.

Tras ello, apuntó a sus elegidos como los peores del año. “En la U, Juan Martín Lucero ha sido un fraude. Lo mismo con Claudio Aquino en Colo Colo. Son los fiascos del torneo”, expresó quien también fuese técnico de la selección .

Claudio Aquino sigue estando en duda en Colo Colo. Photosport

En el caso del volante proveniente de Vélez, el 2025 ya fue cuestionado. Pese a ello, Fernando Ortiz lo sumó como titular en este 2026. Pero tampoco pudo repetir las grandes actuaciones que esperaba el hincha albo. Este año solo ha disputado 18 partidos con dos goles y tres asistencias. Incluso no juega desde principios de agosto.

Juan Martín Lucero no ha podido repetir su buen rendimiento en la U. Photosport

En el caso de Juan Martín Lucero, la cosa no cambia mucho. Durante este 2026 ha sumado 28 partidos oficiales con solo tres goles y cuatro asistencias. Rendimiento ni cerca a su mejor momento en el Cacique. Por lo mismo, Independiente buscó su fichaje aunque esto finalmente no se concretó.