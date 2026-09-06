El Gato habló tras su doblete a Coquimbo Unido en el 4-2 de los azules en esta fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

Universidad de Chile sufrió más de la cuenta para poder regresar a las victorias. El romántico viajero venció por 4-2 a Coquimbo Unido, en partidazo que hasta el 86’ estaban perdiendo por 2-1 en un ambiente bastante tenso en el Estadio Nacional.

Para peor, todo se complicó todavía más cuando Fernando Gago realizó dos cambios que molestaron bastante. El argentino, en medio de varias pifias, apostó por sacar a Charles Aránguiz y Agustín Arce para dar ingreso a Juan Martín Lucero y Octavio Rivero en delantera.

Sin embargo, esta movida del entrenador azul terminó siendo clave. El Gato se matriculó con un doblete y Rivero convirtió desde el punto penal su primer tanto con la U para el 4-2 definitivo en marcador.

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Lucero responde a las pifias en Universidad de Chile

Justamente Lucero habló con la señal de TNT Sports tras su mágica noche en el recinto de Ñuñoa, donde aseguró que “era importante volver a ganar en casa con nuestra gente, y por suerte se dieron los goles”.

“Fue una noche redonda para todos, en lo grupal también… un gran cariño para Octavio (Rivero) que pudo volver y convertir también, habla muy bien del grupo, del gesto de Eduardo (Vargas) de darle el penal, fue realmente una noche muy linda para todos”, agregó el argento.

Juan Martín Lucero tuvo una noche de revanchas con la camiseta de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Sobre las molestia de los hinchas, al argentino lanzó que “entiendo el enojo de la gente, estamos en un club muy grande y tenemos que estar más arriba. Hoy esta victoria nos acerca de nuevo, así que hay que seguir luchando y entregándonos al máximo”.

“A veces las cosas salen, a veces no, simplemente no hay mucha explicación en el fútbol. Era muy importante volver a ganar en casa con nuestra gente y terminó siendo una noche soñada para todos”, concluyó.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Deportes La Serena el domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Este duelo será válido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis