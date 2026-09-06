El argentino suma 5 goles en contra en dos partidos jugados en el arco de los Blues.

Chelsea sufrió una derrota en la Premier League ante Arsenal. Claro que Emiliano Martínez sufrió más que todos, debido a que también recibió un duro golpe en su rostro.

Los Blues vivieron uno de los duelos más importantes del fútbol inglés, enfrentando a otro equipo londinense como los Gunners. El naciente ciclo de Xabi Alonso en Stamford Bridge vivía su primer gran examen de la temporada, pero lo reprobó.

La patada a Dibu Martínez

Emiliano Martínez hace rato que quería salir de Aston Villa, aunque el problema es que ningún club importante se animaba a ficharlo. Parecía que otra vez se quedaba con las ganas de llevar sus guantes a otro arco, pero apareció Chelsea y se lo terminó quedando.

Su debut no fue para nada sencillo. Tras ser presentado unas horas antes, fue de la partida ante Brighton y si bien ganaron, recibió tres goles en su portería. Ante Arsenal tenía la opción de demostrar su marca, pero al final la marca se la llevó su cara.

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Cuando ganaban por 1-0 ante los Gunners en el Emirates Stadium, se armó una tole tole en el área chicha de Chelsea. Mientras los de Arsenal trataban de rematar, los Blues buscaban despejar. En esa confusión, Gabriel le dio una fuerte patada en la cara a Dibu Martínez.

Si bien la acción fue involuntaria, eso no sirvió de anestesia para el argentino, quien aprovechando la ventaja que tenían en el marcador para quemar algunos minutos. De todos modos, tampoco le sirvió de mucho, debido a que Arsenal dio vuelta el resultado y perdieron por 2-1.

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De esta manera, la aventura de Emiliano Martínez no ha comenzado de la mejor manera en Chelsea. El Dibu ha recibido 5 goles en sus primeros dos encuentros, algo que preocupa a cualquier arquero, más al que algunos postulan, sobre todo en Buenos Aires, como el más destacado del planeta.