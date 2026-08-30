En día muy extraño vivió el arquero subcampeón del mundo, donde en cosa de horas pasó de ser anunciado, a saltar a la cancha.

Si alguien tuvo un día intenso, que converse con Emiliano Martínez. El arquero fue anunciado como nuevo jugador de Chelsea y enseguida tuvo su debut, aunque le tocó ir a buscarla tres veces al fondo de la red.

Hace mucho rato que el argentino estaba buscando su salida de Aston Villa. El portero pensaba que estaba para desafíos mayores, pero el problema es que ningún club grande pensaba lo mismo. De hecho, en el mercado anterior se despidió de su club, pero nadie lo quiso y se terminó quedando.

El duro debut de Dibu Martínez

Cuando parecía que nuevamente Dibu Martínez se quedaba con las ganas de ser traspasado, apareció Chelsea. El mal inicio de campaña de Robert Sánchez hizo que Xabi Alonso se decidiera por otro arquero. Con el mercado cerca de cerrar, uno de los pocos disponibles era el argentino.

Por menos de 10 millones de dólares, los Blues contrataron al meta subcampeón del mundo. El equipo londinense lo presentó este mismo domingo, día que enfrentaban a Birghton en Stamford Bridge. Solo minutos tras la oficialización, Martínez ya estaba en la cancha.

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El formado en Independiente fue titular ante las Gaviotas, aunque no lo pasó muy bien. Con la 26 en la espalda, Emiliano Martínez hizo su estreno en Chelsea. Si bien su nuevo club ganó, su actuación dejó más dudas que certezas sobre su fichaje.

Resulta que Martínez recibió tres goles en la victoria 4-3 de los Blues. Lo más curioso, es que solo tuvo 5 remates directos en contra de su portería. Una situación que deja en evidencia los problemas defensivos que ha enfrentado el equipo dirigido por Xabi Alonso en el inicio de temporada.

Chelsea no pasa por su mejor momento, de hecho ni siquiera jugará una copa internacional durante esta campaña. Sí, ni siquiera Conference League. Alonso y compañía intentarán devolverle los tiempos de gloria al equipo londinense, ahora con Dibu Martínez cuidando sus tres palos.