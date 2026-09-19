En un sábado pletórico para el Team Chile en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde se consiguieron medallas de oro en vóleibol femenino, judo y natación artística, sumemos una nueva disciplina que entrega victorias: el esquí náutico.
Durante la competencia que se llevó a cabo en el Lago Sur de Santa Fe, y que suma los puntos de las tres principales modalidades de la disciplina, que son slalom, figuras y salto, emergió la figura de Martín Labra, múltiple campeón mundial juvenil y medallista adulto, quien venía de no competir en 2025 por una grave lesión de rodilla.
A pesar de tener una brava competencia con los créditos locales Francisco y Tobías Giorgis, Tincho se llevó la medalla de oro para Chile al sumar un total de 2832.67 puntos, y de esta forma darle a nuestro país la 23° presea dorada en lo que va de los Juegos Suramericanos.
Pero no fue la única medalla que se conquistó en el esquí náutico, pues además en el overall femenino, Agustina Varas y Dominga González obtuvieron plata y bronce, respectivamente, en una competencia que ganó la colombiana Daniela Verswyvel.
¿Cuántas medallas lleva Chile en Juegos Suramericanos 2026?
Con una semana de competencias en la cita polideportiva en suelo argentino, nuestro representativo suma un total de 75 preseas, ubicándose en el quinto puesto del medallero, superado por Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela.
|MEDALLAS
|CANTIDAD
|DEPORTISTAS
|Oro
|23
|Catalina Vidaurre – Mountain Bike Cross-country
Angel Inostroza – eSports (Assettto Corsa GT)
Aranza Villalón – Ciclismo en ruta (contrarreloj individual)
Josefa Ramos Mondaca – Patinaje artístico (programa libre femenino)
Joaquín Alvarez – Gimnasia artística (anillas)
Elías Ardiles – Natación (100 metros mariposa)
Melita y Antonia Abraham – Remo (W2)
Andoni Habash y Alfredo Abraham – Remo (M2X)
Team Chile – Remo (Ocho con timonel femenino)
Andree Buc – Triatlón
Arantza Inostroza, Katina Proestakis, Liza Montecinos y Rafaela Santibáñez – Esgrima (Florete equipos femenino)
César Abaroa y Marcelo Poo – Remo (M2)
Antonia Liewald – Remo (1XWL)
Melita Abraham, Antonia Abraham, Isidora Niemeyer y Emily Serandour – Remo (W4)
Franca Martini y Rodolfo Gálvez – Bochas (Raffa volo mixto)
Franco Barbano – Bochas (Volo tiro progresivo)
Leopoldo Alarcón, David Alarcón, Gustavo Alarcón y Vicente Oteyza – Esgrima (equipo de florete)
Antonia Abraham, Melita Abraham, Victoria Hostetter y Christina Hostetter – Remo (W4X)
Trinidad y Soledad García – Natación artística (Dueto femenino)
Theodora Garrido y Nicolás Campos – Natación artística (Dueto mixto)
Thomas Briceño – Judo (-100 kilos)
Team Chile – Vóleibol femenino
Martín Labra – Esquí náutico (Overall)
|Plata
|22
|Florencia Monsalvez – Mountain Bike Cross-country
Macarena García – Halterofilia (49 kilogramos)
Catalina Lorca – Patinaje de velocidad (1.000 metros)
Team Chile – Natación (4×100 metros combinado)
Macarena Pérez – Ciclismo BMX (Freestyle)
Kristel Köbrich – Natación (1.500 metros estilo libre)
Edhy Vargas – Natación (200 metros espalda)
César Abaroa, Ignacio Abraham, Marcelo Poo y Nahuel Reyes – Remo (M4)
Francisca Crovetto – Tiro Skeet
Mateo Mendoza – Triatlón
Rodolgo Gálvze y Sabrina Polito – Bochas (Petanca mixta)
Team Chile – eSports (Valorant)
Victoria y Christina Hostetter – Remo (W2X)
Analía Fernández, Marianne Frindt, Paula Vásquez y Arantza Inostroza – Esgrima (Equipo de espada)
Andoni Habash – Remo (M1X)
Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, César Abaroa y Francisco Lapostol – Remo (M4X)
Team Chile – Remo (Ocho con timonel mixto)
Tomás Gana – Golf
Daniel Vidal – Tiro (Rifle de aire 10 metros)
Dominga Jacome, Mateo Mendoza, Rafaela Capó y Diego Moya – Triatlón (Relevos mixtos)
Francisco Solis – Judo (+100 kilos)
Agustina Varas – Esquí náutico (Overall)
|Bronce
|30
|Kristel Köbrich – Natación (800 metros estilo libre)
Mariano Lazzerini – Natación (100 metros estilo pecho)
Gabriel Reyes – Patinaje de velocidad (1.000 metros)
Catalina Lorca – Patinaje de velocidad (500 metros)
Arantza Inostroza – Esgrima (florete individual)
Katina Proestakis – Esgrima (florete individual)
Leopoldo Alarcón – Esgrima (Florete)
Mariano Lazzerini – Natación (200 metros estilo pecho)
Inés Marín – Natación (200 metros estilo libre)
Héctor Quintana – Ciclismo Ruta (Contrarreloj)
Pablo Figueroa – Gimnasia Artística (Suelo)
Mariano Lazzerini – Natación (50 metros estilo pecho)
Sergio Cares – Halterofilia (75 kilos)
Josué Armijo – Gimnasia Artística (Salto)
Héctor Flores – Tiro Skeet
Luciano Letelier – Gimnasia (Barra fija)
Sabrina Polito – Bochas (Volo individual)
Andrews Salgado – Boxeo (+90 kilos)
Team Chile – Natación (4×100 combinados)
Team Chile – Remo (Ocho con timonel masculino)
Nicolás Cuevas – Halterofilia (110 kilos)
Alonso Bizama – Halterofilia (+110 kilos)
Marco y Esteban Grimalt – Vóleibol playa
Denisse Bravo – Boxeo (54 kilos)
Allyson Quevedo – Judo (-63 kilos)
Kobe Chávez – Judo (-60 kilos)
Jorge Pérez – Judo (-81 kilos)
Mary Dee Vargas – Judo (-48 kilos)
Marcela Alfaro – Judo (-47 kilos)
Dominga González – Esquí náutico (Overall)
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