El capitán del equipo español se mostró muy contento por el recibimiento que tuvo en el Court Central del Nacional.

Chile sufrió en el primer día de competencias de la Copa Davis, porque España demostró todo su poderío y se puso por 2-0 en la arcilla del Court Central del estadio Nacional.

Los europeos partieron golpeando con un resultado que no estaba en los pronósticos de nadie, porque Daniel Mérida sorprendió y le ganó a Alejandro Tabilo. Luego, Rafael Jódar apabulló a Cristian Garin.

El arranque de la serie fue analizada por el capitán de los españoles, David Ferrer, quien se mostró contento por los resultados y también por el gran recibimiento que le dieron los hinchas chilenos.

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David Ferrer agradece al público chileno de la Copa Davis

Finalizado los dos primeros sencillos habló el ex número 3 del mundo, quien no ocultó su alegría por las victorias de Daniel Mérida y Rafael Jódar.

“Ha sido un gran resultado, nos vamos hoy con la eliminatoria 2-0 arriba, pero todavía no hemos conseguido nada. Hemos ganado una batalla, pero mañana volvemos a empezar, eso es lo que quiero transmitir a los jugadores“, dijo Ferrer.

“Me voy muy contento por el debut de Dani y de Rafa, han demostrado tener una madurez superior para jugadores de su edad”, agregó.

David Ferrer celebra junto a Rafael Jódar en Ñuñoa. Foto: Photosport

Por último, David Ferrer le agradeció a los hinchas chilenos que lo trataron muy bien en Ñuñoa, recordando que siempre ha sido bienvenido en el país, donde fue parte en más de una ocasión del extinto ATP de Viña del Mar.

“Estoy muy agradecido al público chileno por el reconocimiento, tengo grandes recuerdos aquí, en Chile, se han comportado muy bien en todo momento, siempre con respeto y educación. Esto es algo que todo el equipo español valoramos mucho”, cerró David Ferrer.