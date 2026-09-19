El presidente de la Conmebol utilizó sus redes para mostrar cómo consoló a los futbolistas caturros luego de la derrota ante Real Madrid. Lamentable escena.

Si muchos reclaman por la injusticia que sufrió Santiago Wanderers en la Copa Intercontinental Sub 20 ante Real Madrid, no debemos olvidar que desde la previa misma al partido, la Conmebol perjudicó gravemente al cuadro de Valparaíso.

Y es que este encuentro debió jugarse en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, pero el ente rector del fútbol sudamericano bajo el pretexto de “un escenario de nivel mundial” les quitó su localía y llevó el lance al Santiago Bernabéu.

Por lo anterior, llama poderosamente la atención que Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, apareciera con micrófono en mano en sus redes sociales, aprovechándose de la tristeza que tenían los jugadores de Wanderers para darles un mensaje de consuelo.

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El “consuelo” de Alejandro Domínguez a Wanderers

En un video que por estas horas suma más de 60 mil reproducciones, el dirigente paraguayo aparece saludando al capitán caturro Lucas Avendaño, a quien le dijo “duele perder, pero se jugó muy bien. El fútbol siempre da revanchas, así que vamos a levantarnos de esta. Estoy muy orgulloso y agradecido con ustedes, todo lo mejor“.

“El fútbol da revancha. Me siento orgulloso de ustedes, les quiero agradecer. ¡Vamos arriba!”, fue otro de los dichos de Domínguez a los futbolistas de Wanderers, aunque también dedicó palabras para el cuerpo técnico de Felipe Salinas.

“Los chicos dieron todo, fueron dignos representantes y tienen un futuro espectacular. Felicidades”, fue parte de la actuación que se despachó el presidente de la Conmebol en la cancha del Real Madrid.

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En síntesis