Gracias a la natación artística en mujeres y mixto, además del judo y el vóleibol, nuestro representativo ya supera el total de 72 preseas en una semana de actividad.

Luego de cumplirse una semana del inicio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la actuación que registra el Team Chile no para de sorprender, pues ya se superó la barrera de las 20 medallas de oro y con siete días más de competencia por delante.

En el comienzo de la jornada sabatina, dos disciplinas le permitieron subir a lo más alto del podio. De ellas, la que entregó más preseas fue la natación artística quien se dio el lujo de obtener dos primeros puestos tanto en damas como en mixto.

La primera medalla en la piscina fue de las gemelas Soledad y Trinidad García, quienes ganaron su prueba tras alcanzar un total de 502.945 puntos, superando a Colombia y Brasil. La segunda fue del binomio de Theodora Garrido y Nicolás Campos, que derrotaron a brasileños y cafetaleros.

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El judo le da más medallas a Chile en Juegos Suramericanos

El tatami de Rosario le brindó una jornada prolífica a nuestra delegación, pues se sumaron un total de siete medallas, de ellas una fue oro, cortesía de Thomas Briceño en la categoría -100 kilogramos.

También hubo plata por parte de Francisco Solis en +100 kgs. Las restantes preseas de bronce para Chile en el judo llegaron cortesía de Jorge Pérez (-81 kilogramos), Mary Dee Vargas (-48 kg.)y Marcela Alfaro (-57kg.).

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El vóleibol da la nota y sube a lo más alto

Y una competencia que logró elevarse más alto que el resto, incluso sobre las locales fue el vóleibol femenino. La escuadra que dirige el argentino Eduardo Guillaume logró llevarse de forma invicta el certamen tras vencer en su último duelo a Paraguay por 3 sets a 0.

En su camino, el Team Chile superó a Venezuela y Argentina, ambos por 3-1, además de Colombia por idéntico marcador al del lance con las guaraníes.