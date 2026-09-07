El formado en Colo Colo deja a Argentinos Juniors para dar el salto a un grande de Buenos Aires.

El mercado en Argentina tiene una importante novedad para un chileno. Se trata de Iván Morales, quien hace las maletas y llega a uno de los más grandes de ese país.

El formado en Colo Colo lleva un buen tiempo en el fútbol de al otro lado de la Cordillera de los Andes. Luego de sus presentaciones en Sarmiento de Junín, este año llegó al Bicho de La Paternal, pero ahora otra vez cambia de club para arribar a un gigante argentino.

El nuevo equipo de Iván Morales

Iván Morales ha tenido bastante participación en Argentinos Juniors durante esta temporada, equipo en el cual es compañero de Brayan Cortés. Esto le valió que Nicolás Córdova lo citara a la selección chilena, teniendo minutos ante Portugal y Cabo Verde.

ver también Independiente se baja de la lucha por quitarle a Juan Martín Lucero a U de Chile

Al parecer el buen presente de Morales no pasó inadvertido para uno de los clubes más grandes de Argentina, quienes negociaron y se quedaron con el delantero que debutó en Colo Colo. Se trata de Independiente de Avellaneda.

“Llega a préstamo hasta diciembre de 2027 con cargo de 100 mil USD (lo descuentan de la deuda por Matías Giménez) y opción de 2 M USD por el 100%“, indicó el periodista Matías Martínez a través de la red social X.

Tweet placeholder

De esta manera, Iván Morales llega a su tercer equipo en Argentina luego de haber pasado por Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors. Tras salir de Colo Colo, también estuvo en Cruz Azul de México. Días antes, el Rojo de Avellaneda había estado detrás de Juan Martín Lucero, pero este se quedó en Universidad de Chile.

Iván Morales jugó 18 partidos en Argentinos Juniors y anotó 2 goles. Ahora tendrá la misión de ganarse un puesto en Independiente, club que tiene siete Copa Libertadores en sus vitrinas, aunque no tienen un buen presente. El Tanquecito va por la gloria en Avellaneda.