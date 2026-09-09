Este defensor uruguayo de 34 años, bastión en el cuadro Caturro, hizo una autocrítica muy firme tras la fea derrota sufrida por el equipo verde en la visita al Pije. De todas maneras, confirmó el compromiso de todo el plantel "con el objetivo: ser campeón".

Santiago Wanderers recibió un golpe muy duro ante Deportes Temuco y eso, de paso, le dejó una chance abierta a Cobreloa de retomar la cima de la tabla de posiciones en la Primera B. La visita del Decano al estadio Germán Becker terminó con un marcador muy abultado.

Un 3-0 incontestable que el Pije celebró en su casa gracias a un doblete del uruguayo Diego Sánchez. Y otro tanto charrúa, el de Luis Acevedo, casi sobre el final del encuentro. A raíz de este fuerte tropiezo, uno de los referentes Caturros sacó la voz con firmeza.

Es defensor central y también nació en Uruguay: Sergio Felipe, quien concedió una entrevista a TNT Sports. “Es difícil analizarlo. No fuimos nosotros ni el equipo que veníamos siendo: dinámico, guapo con y sin la pelota. Nos faltó entrega, hicimos un partido muy pobre en todo sentido”, manifestó el zaguero de 35 años.

“Perdimos todas las divididas, no tuvimos la pelota. No fuimos el equipo de siempre”, agregó Felipe, quien no pudo evitar la apertura de la cuenta. La barrida del experimentado marcador para bloquear el remate de su compatriota Sánchez fue tardía.

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Felipe defiende a Wanderers tras la dura caída vs Temuco que enciende la cima de la Primera B

De todas maneras, Sergio Felipe destacó que Santiago Wanderers no siente presión por verse solitario en el primer lugar de la Primera B y descartó que haya sido eso lo que perjudicó al equipo de Valparaíso frente a Deportes Temuco. “No nos pesa”, aseguró el zaguero.

“Estamos trabajando para eso desde el principio de año. Y estamos convencidos del objetivo, que sigue ahí y claro: ser campeón”, manifestó Felipe, quien en el fútbol chileno también defendió las camisetas de Palestino, Coquimbo Unido y Rangers de Talca.

Sergio Felipe ha jugado 22 partidos en la Primera B 2026, donde anotó dos goles. (Manuel Lema/Photosport).

De hecho, el montevideano firmó un compromiso tras esta fea derrota en la región de la Araucanía. “Seguiremos trabajando para eso, partido a partido. Paso a paso. Somos un gran equipo y lo demostraremos”, sentenció Sergio Felipe. Eso sí, Santiago Wanderers tendrá un receso hasta el 26 de septiembre antes de enfrentar a Cobreloa en un partido con muchos tintes de final.

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