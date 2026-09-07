Figura de Santiago Wanderers lanza rifa para poder llevar a su madre a la Copa Intercontinental: “Todavía quedan números”

Alexander Dubó es parte del plantel que disputará la Copa Intercontinental Sub 20 ante el Real Madrid y sueña con tener a su mamá en el Estadio Bernabéu.

Santiago Wanderers lucha por el ascenso en la Primera B. El elenco caturro superó a Deportes Iquique y tras la caída de Cobreloa ante San Luis, aprovechó de quedar como único puntero de la Liga de Ascenso Caixun.



Por lo que ahora sacan ventaja y se quedarían con cupo para retornar a la máxima categoría. Sin embargo, este no es el único gran desafío que tendrán en el mes de la patria.

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Mientras algunos estén recién iniciando los festejos de fiestas patrias, el plantel Sub 20 disputará la final de la Copa Intercontinental el 19 de septiembre ante Real Madrid.

Lo que se vive de manera especial en la interna de Santiago Wanderers. A tal punto que sus jugadores iniciaron campañas solidarias para poder llevar a sus familias a España y así tener su aliento en el Estadio Bernabéu.

Así es el caso de Alexander Dubó que sorprendió a sus seguidores en redes sociales. El lateral izquierdo sabe lo que es doblarle la mano al destino. A tal punto que en 2025 superó una complicada operación en el cráneo y hasta meses en coma. “Después jugar una Copa Libertadores fue algo único”, detalló el futbolista que se consagró campeón ante Flamengo.

Tras conseguir la Copa Libertadores Sub 20, Francisco Palladino lo sumó al primer equipo y ahora alterna con el plantel estelar que busca el ascenso en la Primera B.

Pero este viaje a Europa también se juega fuera de la cancha. Los hinchas wanderinos ya compraron todas las localidades disponibles. Aunque ahora falta la compra de los últimos pasajes.

Campaña donde Dubó busca apoyo para poder llevar a su madre y compañera de mil batallas a la anhelada final. “Mi sueño es llegar lejos, pero o quiero hacerlo sin ella”, detalla el anuncio en su Instagram donde lo pueden contactar para aportar a la noble causa. En primera instancia son 200 números a dos mil cada uno. Pero el tiempo corre en contra.

“Todavía quedan números, cerca de 120. Nos sirve mucho el apoyo de nuestras familias. Estamos todos en la misma causa”, recalcó en conversación con Redgol.

Alexander Dubó publicó rifa para poder llevar a su madre a la final intercontinental

El lateral indicó que a través de su Instagram está recibiendo los pedidos y espera lograr el monto lo antes posible para asegurar el boleto para el vuelo. Tarea que también se repite en varios jugadores del plantel que quieren tener a sus familias en el duelo ante los madrileños.

Santiago Wanderers se mentaliza para la final ante Real Madrid

El plantel que comanda Felipe Salinas ya se enfoca en el trascendental encuentro y hasta la ANFP confirmó que el partido del primer equipo ante Cobreloa será aplazado para que todas las fuerzas estén en la final.

“Los chicos están compitiendo bien en la Primera B, pero saben que hay un partido fundamental e histórico. Fue muy buena la gestión para dejar libre esa semana”, recalcó Felipe Salinas a Redgol.

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Incluso aplaudió a sus jugadores que hacen todo lo posible para poder llevar a sus familias para la final contra el Real Madrid.

“Se agotaron rápido las entradas. Muchas familias y entornos de los chicos están haciendo cosas para recaudar fondos y poder viajar. La comunidad chilena en Europa es importante, seguro habrá un marco de público importante apoyando”, agregó motivado por el desafío que se viene.

Cabe consignar que Santiago Wanderers se medirá ante Real Madrid el próximo 19 de septiembre a las 7:30 horas de Chile.