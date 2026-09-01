Ante las presiones desde Argentina, desde la U cuentan la verdad sobre la salida del delantero que ha sido fuertemente criticado.

Uno de los últimos movimientos del mercado de fichajes alertaban a Universidad de Chile con una nueva salida del plantel del técnico Fernando Gago, una vez que desde Argentina aseguran que Independiente viene por un delantero.

Se trata de Juan Martín Lucero, el argentino que es apuntado en la crítica por no brillar como el goleador que todos esperaban, donde se apunta con tan sólo tres tantos en la temporada.

Algo que, desde Buenos Aires, aseguraron que era clave para poder optar a un préstamo y sacarlo desde la U, aunque ya recibieron la primera respuesta de parte del delantero.

Juan Martín Lucero suma 3 goles en 2026 con la U. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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La U asegura que no ha llegado nada por Lucero

Fue el periodista Marcelo Díaz el que le puso punto final a los rumores en TNT Sports, con la idea de salida de Juan Martín Lucero para ser refuerzo de Independiente.

En el programa “Pelota Parada” entregó detalles de la situación del argentino, por el interés del cuadro de Avellaneda, dejando en clara la postura que mantendrán en la U.

“Lo ultimo y breve, lo de Juan Martín Lucero no tienen nada, no ha llegando nada, el jugador no ha recibido oferta ni ha conversado con la gente de Independiente, el posible rumor queda en nada”, explicó.

Pese a que, el mercado cierra el jueves en Argentina, los medios que siguen a Independiente siguen manteniendo el nombre del Gato como posible, aunque desde la U aseguran que no han recibido propuesta alguna.

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