El DT argentino aseguró que el uruguayo completó su primera semana de entrenamiento con el plantel tras su lesión y que este viernes se evaluará su primera citación.

Fernando Gago afronta una semana compleja en Universidad de Chile. Los azules suman dos derrotas al hilo tras caer ante Colo Colo y la U de Conce, resultado que los dejaron lejísimos de la lucha por el título.

Para más remate, la buena ventaja de puntos que tenían en la pelea para por lo menos ser el Chile 2 se dilapidó con estos tropiezos, a tal punto que ahora el bulla es tercero por diferencia de goles debajo de Universidad Católica.

Por lo mismo, el lograr la victoria este fin de semana ante Coquimbo Unido es crucial para el romántico viajero. Y ojo, que en delantera podría tener un regreso más que necesario que, si hilamos fino, es casi un refuerzo: Octavio Rivero.

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Gago aborda la vuelta de Rivero en Universidad de Chile

Al respecto el propio entrenador de los laicos habló en conferencia de prensa, donde aseguró que “Octavio entrenó esta semana. La completó entera con el equipo y mañana veremos si está en consideración. Por los niveles individuales trabajamos porque todos tengan el mejor nivel y las mejores herramientas para potenciase”.

“Todo lo que es proceso de lesión lo convive el jugador. Cada uno lo lleva a su manera, cada vez que se acerca la fecha viene la ansiedad, ganas”, añadió.

Octavio Rivero ha pasado la mayor parte de este 2026 lesionado. | Foto: Universidad de Chile.

Sobre como lo vio por estos días en el CDA, el argentino aseguró que “está tranquilo, trabajando bien. Veremos cuando es el mejor momento. Comparto que es un jugador que nos dará algo. Cuando analizo el plantel creo que es un refuerzo porque es un jugador que no lo había entrenado. Hemos tratado de ponerlo lo mas rápido mejor posible en lo físico”.

Cabe recordar que Rivero luego de jugar apenas un par de partidos a inicios de temporada tuvo que ser operado por una lesión en el cartílago de la rodilla. Por esta razón, ha estado varios meses alejado de la canchas.

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs Coquimbo Unido?

Azules y piratas se verán las caras este sábado 5 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis