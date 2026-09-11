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Universidad de Chile

La decisión que toman en U de Chile con Octavio Rivero, pese a su regreso goleador

Pese a que el uruguayo entrena normal, la idea de los azules es no apurarlo, por lo que todavía no quieren arriesgarlo en la lucha por ser titular.

Por Cristián Fajardo C.

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Octavio Rivero lloró en su regreso con gol en la U.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTOctavio Rivero lloró en su regreso con gol en la U.

El regreso de Octavio Rivero con un gol en la victoria de Universidad de Chile por 4-2 ante Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2026, fue una ilusión de los hinchas para sumar un atacante más.

Pero hay una situación con el uruguayo, con una planificación que lo llama a ir poco a poco sumando minutos, lo que descarta de plano que, en el corto tiempo, sea opción de como titular.

Así lo confirma el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, quien explicó la situación de Rivero, más allá de la alegría en la U de su regreso con un tanto en el equipo.

“Hay una planificación de ir llevándolo de a poco, no está todavía para iniciar de arranque, jugar 90 minutos o gran parte del partido, lo van llevando a poco”, explicó.

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Octavio Rivero todavía no puede ser una real alternativa en Universidad de Chile, pese a su regreso a las canchas ante Coquimbo Unido, que hizo sumar una nueva variante al cuadro de Fernando Gago.

Por lo mismo, la evolución indica que pueda sumar más minutos en la llave de octavos de final contra Everton, donde puede mover más el equipo el entrenador argentino.

¿Estará dentro de la citación? Podría perfectamente, ya quizá en ese partido de la Copa Chile Coca Zero Azúcar, ya con un poco más de minutos, con un poco más de entrenamiento, más cargas de trabajo, podría ser una alternativa para acompañar a Vargas”, explicó.

Me parece que Lucero sí pelea más con Eduardo Vargas en la posición, pero Rivero perfectamente podría ir a pelear otro puesto ahí en la zona de ataque, pero hoy todavía no está para iniciar, lo van llevando de a poco seguramente. Va a sumar algunos minutos más este fin de semana para ir de a poquito y recuperándolo tanto física como futbolísticamente”, finalizó.

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