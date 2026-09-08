El goleador no olvida a todos los que lucharon por su regreso, con una postal con todo el equipo médico de la U.

El regreso a las canchas de Octavio Rivero fue celebrado con todo en la interna de Universidad de Chile, luego de que marcó en la victoria por 4-2 ante Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2026.

Fue en el mes de febrero cuando había jugado su último partido con la camiseta de la U, mientras que en el mes de abril se tomó la decisión de operarlo, con una lenta y muy difícil recuperación.

Por lo mismo, en los festejos el uruguayo no dejó afuera a parte importante de los trabajadores de la U que lo acompañaron en el proceso: el cuerpo médico en el CDA.

El kinesiólogo Camilo Lorenzo publicó la foto de toda el área médica de la U con Octavio Rivero.

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Octavio Rivero agradece a todos los que lo ayudaron para volver en la U

Una fotografía publicada por el kinesiólogo de Universidad de Chile, Camilo Lorenzo, muestra que dentro de la cancha también hubo una celebración especial con Octavio Rivero.

En la postal aparece todo el equipo médico, que es liderado por Hugo Marambio, como un objetivo logrado dentro de la larga recuperación del uruguayo, que le costó críticas, pero también mucho sacrificio.

“No fueron meses fáciles. Hubo dolor, dudas y también miedo de cómo sería la vuelta a jugar. Pero con mucho trabajo, paciencia y dedicación, acá estoy otra vez En la vida siempre van a aparecer adversidades, pero lo importante es saber sobreponerse a ellas y seguir adelante. Gracias a todos los que estuvieron conmigo en este proceso”, dedicó Rivero.

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