Nació en Australia, pero su padre es chileno, ahí conoció a los azules y se siento identificado con el King; la nueva apuesta de Nico Córdova en la Roja.

La selección chilena toma forma para los amistosos de la fecha FIFA del mes de septiembre, con una gran sorpresa en la nómina del interino Nicolás Córdova: Jetzen López.

El volante izquierdo nacido en Australia, con padre chileno, tiene 19 años y pertenece al Braga, cuadro donde si bien todavía no ha debutado, tiene un tremendo potencial por delante.

Ha jugado por la selección juvenil de los “canguros”, por lo que la Roja poco a poco ha comenzado a convencerlo de venir a Chile, algo que ya tiene definido, con gustos nacionales: hincha de U de Chile y fanático de Arturo Vidal.

Jetzen López ya jugó por la Sub 20 de la selección chilena en amistosos.

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El acercamiento de la Roja a Jetzen López

Fue el propio técnico Nicolás Córdova quien viajó hasta Portugal para verlo en un entrenamiento del Sporting Braga de Portugal, además de aprovechar de conversar para un llamado a la selección chilena.

Primero fue convocado a la Sub 20, para disputar amistosos, pero ahora tendrá la gran chance en la selección absoluta, algo que venía buscando hace mucho tiempo por su cabeza.

“Sueño con representar a Chile y ser profesional. Lo que me motiva es el amor por el fútbol y mi familia. Son mis mayores apoyos y les estaré eternamente agradecido”, comentó en conversación con AS Chile.

“Cuando empecé a jugar en el Braga, varias personas de la Selección se pusieron en contacto conmigo para ver si estaba interesado, ya que sabían que mi padre era chileno. Él nació allá y se mudó a Australia de joven. Siempre ha dicho que es un país hermoso y que le hubiera gustado llevarnos a mi familia y a mí a visitarlo”, detalló.

Jetzen López en el equipo juvenil del Braga.

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La U y Vidal en su sangre chilena

Jetzen López no conoce mucho del fútbol chileno, pero asegura que hay parte de su corazón que se ha ido llenando con costumbres del país de su padre, como el gusto por Universidad de Chile.

En la citada entrevista detalla que su papá es muy hincha de la U, por lo que ha conocido un poco de su historia, pero es algo que quiere ir conociendo personalmente.

No sólo eso, porque, también cuenta que se siente representado por el estilo de Arturo Vidal, teniendo en cuenta de que “me encanta su hambre de victoria y su agresividad”.

Jetzen López disfruta con su familia.

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¿Cuándo juega La Roja?

El primero de los amistosos que tendrá la Selección Chilena será ante Canadá, a jugarse el sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas en el BMO Field de Toronto. Tres días después, el martes 29 visitará a Estados Unidos en el Energizer Park de St. Louis, Misuri, desde las 21:00 horas.

El último de los duelos de preparación que jugará el Equipo de Todos será el martes 6 de octubre, otra vez en suelo estadounidense pero ante México, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, a contar de las 22:30 horas de nuestro país.