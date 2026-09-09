La cuenta oficial de las divisiones inferiores del club lusitano dieron a conocer la citación del volante de origen australiano para los amistosos en Norteamérica.

Este jueves 10 de septiembre se conocerá de manera oficial y en voz del técnico Nicolás Córdova la nómina para los tres partidos amistosos que sostendrá la Selección Chilena en la próxima fecha FIFA ante Canadá, Estados Unidos y México.

Si bien hay nombres que comienzan a aparecer como opciones concretas dentro de la convocatoria, en Portugal se le adelantaron al especialista en métricas. A través de sus redes sociales, el Braga confirmó la citación de uno de sus futbolistas.

“Jetzen López, mediocampista, fue convocado para representar a la Selección Absoluta de Chile durante la ventana internacional FIFA de septiembre y octubre”, anunció el cuadro lusitano sobre el futbolista de 19 años, de origen australiano y padre chileno.

El sorpresivo nuevo citado por Córdova a la Selección Chilena

Si bien para los hinchas es un nombre que no se conoce, la realidad es que el volante está en la órbita del cuerpo técnico nacional desde comienzos del 2025, cuando buscaban nombres nuevos para el cuadro que jugaría el Mundial Sub 20 en nuestro país.

López no fue a la Copa del Mundo, mas ya supo representar a las selecciones juveniles de Australia, donde llegó a jugar tres amistosos en el 2025, y en este 2026 recibió la citación para La Roja juvenil por petición expresa de Nicolás Córdova.

Si bien no alcanzó a jugar por el equipo Sub 20, López tendrá la gran oportunidad para estrenarse en Chile a nivel adulto, donde todavía no se estrena con el Braga, equipo en el que todavía juega torneos de divisiones inferiores.

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¿Cuándo juega La Roja?

El primero de los amistosos que tendrá la Selección Chilena será ante Canadá, a jugarse el sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas en el BMO Field de Toronto. Tres días después, el martes 29 visitará a Estados Unidos en el Energizer Park de St. Louis, Misuri, desde las 21:00 horas.

El último de los duelos de preparación que jugará el Equipo de Todos será el martes 6 de octubre, otra vez en suelo estadounidense pero ante México, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, a contar de las 22:30 horas de nuestro país.