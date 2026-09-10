Desde el Club Social y Deportivo, su presidente Edmundo Valladares pidió a la diputada Marisela Santibáñez que inicie las tratativas para concretar este reconocimiento.

En medio de los múltiples homenajes que desde Colo Colo le realizan al técnico croata Mirko Jozic en su visita a Chile, la institución quiere que se le rinda el mayor tributo posible para una personalidad que dejó su huella en nuestro país.

Durante el acto que se realizó en el ex Congreso Nacional, donde se le reconoció por “su contribución al deporte chileno“, el presidente de la corporación alba, Edmundo Valladares, aprovechó la instancia para dejarle un mensaje a los parlamentarios presentes.

“Quisiera, fraternalmente, en nombre del Club Social y Deportivo Colo Colo y en nombre de Marisela (Santibáñez), como impulsora de la bancada Arellano, pedirle que puedan tener el gesto de impulsar el que el Congreso Nacional gestione la nacionalidad por gracia para Mirko Jozic“, expresó el dirigente albo.

Mientras que Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, expresó al respecto que “me parece bien. Siempre es importante reconocer a una figura como Mirko, pero más allá si es croata, si es chileno, si es yugoslavo, si es esto o lo otro, Mirko Jozic quedará en el alma de todos los colocolinos para siempre”.

El pedido de Colo Colo al Congreso por Mirko Jozic

Según lo que indica la Constitución Política de Chile, la nacionalidad por gracia “es un alto honor que el Estado concede por medio de una ley a personas extranjeras que han prestado destacados y meritorios servicios al país”.

Este reconocimiento distingue a personalidades “cuyas obras, trayectoria o aportes en áreas como la cultura, el deporte, la ciencia, la religión o la sociedad se entrelazan con los valores de Chile“, y sólo se puede conceder a través de una moción parlamentaria o mensaje presidencial, para que se vote y apruebe tanto por Senadores como Diputados.

Hasta el momento sólo dos personas con vinculación al deporte recibieron la nacionalidad chilena por gracia, como son el levantador de pesas Arley Méndez y el luchador Yasmani Acosta, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

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En síntesis