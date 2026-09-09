Una de las figuras del plantel campeón de América conversó con RedGol de la cita que tuvieron con el técnico croata. "Fue una velada maravillosa", expresó con emoción.

Una cita para la eternidad fue la que sostuvieron la noche de este martes en el hotel Sheraton de Santiago el plantel de Colo Colo campeón de Copa Libertadores 1991 con el croata Mirko Jozic, en el primer día de la vuelta del entrenador a Chile.

El emocionante reencuentro tuvo como uno de sus protagonistas a Rubén Espinoza, el otrora mediocampista fundamental con sus goles en la campaña que coronó al Cacique y que entregó sabrosos detalles de la reunión en conversación exclusiva con RedGol.

“Fue muy emocionante ver a la gran mayoría del plantel. Los que no pudieron estar tenían problemas de salud, otros estaban viajando fuera del país, pero estaba gran parte del plantel en el hotel”, reveló Espinoza en la previa al reencuentro con Jozic.

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Espinoza y la íntima velada de Mirko Jozic con Colo Colo ’91

“Fue emocionante verle la cara a él cuando entró y se encontró con la sorpresa de que lo estábamos esperando. La disposición de él y de su familia fue maravillosa, entonces fue un reencuentro emotivo y de mucho respeto, porque también él quería estar momentos a solas con nosotros”, sostuvo.

Espinoza además reveló que tuvo un rato para conversar con Mirko Jozic, y junto con reconocer que “hay cosas en las que, gracias a él, yo mejoré mucho en la parte futbolística“, contó que hubo momentos para recordar detalles que, para su sorpresa, el croata las contaba con mucha claridad.

“Ayer hablábamos de cómo iniciamos la pretemporada en La Leonera, esos detalles. Estábamos hablando con Mirko anoche y él tenía claro todo, todo. Tenía claro un montón de detalles que muchos le queríamos preguntar: “¿Por qué esta derrota en este partido?”, “¿Por qué esto?”. Y él lo tenía súper claro y daba la respuesta adecuada“, indicó el ‘2’ de ese inolvidable plantel.

Finalmente, Espinoza agradeció al Club Social y Deportivo Colo Colo por organizar este encuentro, pues “fue bien especial, bien emotivo, muy contentos todos. Fue una velada maravillosa”, y destacó “la disposición que han tenido como para brindarle a Mirko y a la familia una estadía que realmente se merece“.

En síntesis