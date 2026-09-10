Aníbal Mosa se sumó al homenaje que el pueblo de Colo Colo le brindó a Mirko Jozic. Ahí vivió un momento bastante particular.

El pueblo colocolino tuvo una linda jornada en el Teatro Caupolicán en el homenaje a Mirko Jozic, al que asistieron los campeones de Copa Libertadores de 1991.

El acto, que fue organizado por el Club Social y Deportivo Colo Colo, tuvo algo especial entre los hinchas pues fue retornar a las raíces de la institución, que desde el 2005 está bajo del alero de Blanco y Negro tras ser concesionado.

Por lo mismo los fanáticos entonaron muchas canciones en alusión justamente a eso, entendiendo que la idea es que el año 2035, cuando se acabe la era de la actual Sociedad Anónima, vuelva a ser de los socios.

Con fuerza se escuchó entonces un cántico que constantemente retumba en el estadio Monumental. “Arellano Arellano, Arellano no murió, que se muera Blanco y Negro, la p… que lo parió”.

Mosa vivió un momento extraño en el Caupolicán

Aníbal Mosa queda descolocado con un canto

Un video captado en el Monumental muestra a Aníbal Mosa mientras ese canto se entonaba, lo que fue bastante incómodo tomando en consideración que es el presidente y máximo accionista de la concesionaria.

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Mosa, quien admitió minutos antes haber celebrado tanto la Copa Libertadores del 91 en Puerto Montt que estuvo cinco días perdido en medio de los festejos, empezó a sumarse a la multitud con la canción.

Entendiendo que la letra apunta directamente a su gestión, luego cambió a un tarareo para amenizar el asunto, lo que quedó inmortalizado por lo contradictorio del asunto.

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