Gabriel Mendoza señala que Mirko Jozic es una figura que traspasa a Colo Colo: todo Chile siente una admiración por el DT campeón de Copa Libertadores.

Mirko Jozic llegó a Chile para recibir varios homenajes durante la semana, para celebrar los 35 años de la obtención de la Copa Libertadores, el logro más importante a nivel de clubes del fútbol nacional.

Anoche se reunión con gran parte de ese plantel de 1991 que supo vencer a rivales complicados como Nacional, Boca Juniors y Olimpia. Entre ellos estaba su regalón: Gabriel Mendoza.

El Coca habló con Redgol y manifestó la alegría que siente por tener en nuestro país al DT croata, quien más allá de ser amado por Colo Colo representa mucho para Chile entero.

“Es bueno que recibiera el cariño de todo el pueblo de Chile, no sólo de los colocolinos. Por todo lo que logró, lo que realizó”, manifestó el lateral derecho de esa campaña histórica.

Mirko junto a Barticciotto y Morón (Foto: CSD Colo Colo)

Mirko será un ejemplo para la cantera de Colo Colo

Coca Mendoza sabe que su carrera y su vida cambió gracias a Mirko Jozic. “Sin duda uno es favorecido por haber protagonizado esta etapa tan gloriosa de Colo Colo”, detalló.

Dice que estará toda la semana acompañándolo. “Los que podamos vamos a estar en todas, el hombre se lo merece. El pueblo colocolino no va a faltar a esta gran epopeya de retribuirle todo el cariño que tienen hacia el gran Mirko Jozic”, indica.

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También espera que en el Monumental pueda recibir una muestra de admiración por parte de los jóvenes que están en la Casa Alba.

“Él llegó a los jóvenes, es recordar sus inicios. Será bonito que esté el nombre de Mirko en la Casa Alba, donde se forman los mejores jugadores de Chile, en el equipo más grande”, sentenció.