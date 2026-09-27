El León de Collao rugió en casa tras haber goleado en la ida y eliminó a Curicó Unido. Esta noche se define a quién enfrentará en cuartos de final.

Deportes Concepción tenía la tarea muy avanzada solo una catástrofe le arrebataría la clasificación tras el 4-0 en la ida. Finalmente los lilas hicieron la pega y ganaron 2-0 en su casa a Curicó Unido, clasificando a cuartos de final de Copa Chile.

El Conce había pegado el primer combo en el Maule, pero el DT Fernando Díaz fue una furia en la vuelta. Es que el equipo estuvo lejos del nivel mostrado en las últimas semanas, aunque le alcanzó para ganar cerca del final.

Al minuto 75, Ethan Espinoza puso el tanto que desató los festejos en el Ester Roa, y de paso instaló algo más de calma en el entrenador lila. De ahí en más, el León de Collao subió el nivel y a los 87′ fue Ariel Cáceres quien puso el 2-0 final.

Los posibles rivales de Concepción en Copa Chile

Luego del 2-0 en Collao ante Curicó Unido (6-0 global), Deportes Concepción espera rival para los cuartos de final de Copa Chile. Este saldrá de la llave entre O’Higgins y Deportes Santa Cruz.

Tweet placeholder

El Conce tendrá ojo en el duelo de esta noche en Santa Cruz, donde el local buscará revertir la caída 2-1 de Rancagua. Si clasifica O’Higgins, los lilas harán de local este miércoles 30 de septiembre en la ida, mientras con los unionistas el duelo sería el martes 6 de octubre (deben jugar en Primera B el fin de semana).

Luego de la victoria ante Curicó, Jorge Henríquez alzó la voz en los lilas y dijo que “era una llave que ya era la mitad abrochada contra un gran rival, los compañeros hicieron un gran partido de ida y lo pudimos cerrar de gran manera”.

ver también No se vio en TV: hijo de un histórico de Wanderers le hace un “Pato Yáñez” a todo Cobreloa

“Vamos paso a paso, rival a rival, es importante para el equipo ganar y ha sido un año de muchos altos y bajos. Lo tomamos con tranquilidad”, cerró el talentoso volante de Concepción.