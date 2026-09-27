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Copa Chile

U. de Chile vs Everton MINUTO a MINUTO: sigue todos los detalles de la Copa Chile 2026

Luego del término de los minutos restantes de la ida, el Bulla y los Ruleteros disputan el choque de vuelta.

Por César Vásquez

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U. de Chile ganó la ida por 1-0.
© PhotosportU. de Chile ganó la ida por 1-0.

Universidad de Chile y Everton cierran una bullada serie de octavos de final de Copa Chile. Los Azules están en ventaja, pero cualquier cosa puede pasar en el Estadio Nacional.

El choque de ida se suspendió cuando restaban 7 minutos y lo ganaba por 1-0 el Romántico Viajero, con gol de Juan Martín Lucero. Todo se debió al lanzamiento de fuegos artificiales de parte de los hinchas del Bulla. Finalmente, tras toda la polémica, el duelo se terminó de jugar hoy en Ñuñoa. Se mantuvo el marcador.

Ahora Everton tiene la presión de intentar dar vuelta la serie en condición de visita, mientras Universidad de Chile buscará sellar su paso a cuartos de final. Es de esperar que en esta jornada solo se termine hablando de lo deportivo, aunque resulta difícil tras lo acontecido en Viña del Mar.

Sigue el MINUTO a MINUTO:

El compacto de la ida

Revisa las imágenes de un encuentro que empezó en Viña del Mar y terminó en Ñuñoa. Cosas del fútbol chileno.

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Formación de Everton

La alineación que dispone Walter Ribonetto ante U. de Chile:

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Formación de U. de Chile

Estos son los elegidos por Fernando Gago ante Everton:

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Terminó el primer partido

Finalmente los siete minutos restantes de la ida se jugaron en el Estadio Nacional, donde Universidad de Chile terminó ganando por 1-0. Desde Everton buscaban ser los ganadores de la serie, aludiendo que eran los hinchas azules los que iniciaron los desmanes en Viña del Mar, pero la ANFP optó porque todo se definiera en cancha.

Bienvenidos a un nueva transmisión MINUTO a MINUTO

Hola amigos, tenemos una nueva jornada de Copa Chile. Esta vez es Universidad de Chile y Everton los clubes que se enfrentan luego de un bullado duelo de ida. Todo se define en el Estadio Nacional.

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