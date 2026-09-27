Luego del término de los minutos restantes de la ida, el Bulla y los Ruleteros disputan el choque de vuelta.

Universidad de Chile y Everton cierran una bullada serie de octavos de final de Copa Chile. Los Azules están en ventaja, pero cualquier cosa puede pasar en el Estadio Nacional.

El choque de ida se suspendió cuando restaban 7 minutos y lo ganaba por 1-0 el Romántico Viajero, con gol de Juan Martín Lucero. Todo se debió al lanzamiento de fuegos artificiales de parte de los hinchas del Bulla. Finalmente, tras toda la polémica, el duelo se terminó de jugar hoy en Ñuñoa. Se mantuvo el marcador.

Ahora Everton tiene la presión de intentar dar vuelta la serie en condición de visita, mientras Universidad de Chile buscará sellar su paso a cuartos de final. Es de esperar que en esta jornada solo se termine hablando de lo deportivo, aunque resulta difícil tras lo acontecido en Viña del Mar.

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