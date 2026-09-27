La ida de los octavos de Copa Chile se reanudará este domingo desde el minuto 82. Revisa horario y canal para ver el cierre del partido.

La llave entre Universidad de Chile y Everton tendrá una definición poco habitual. Luego de que el partido de ida fuera suspendido el jueves en el Estadio Sausalito por incidentes en las tribunas, la Federación de Fútbol de Chile determinó que los minutos restantes se disputen este domingo.

El encuentro estaba 1-0 a favor de los azules cuando Piero Maza decidió suspenderlo en el minuto 82 debido al lanzamiento de fuegos artificiales hacia el terreno de juego. Por ello, todavía deben disputarse los últimos minutos más el tiempo de descuento.

Piero Maza suspendió el partido en el minuto 82 por el lanzamiento de bengalas y elementos pirotécnicos.

¿A qué hora juegan los minutos restantes de Everton vs. U. de Chile?

La reanudación de la ida entre Everton y Universidad de Chile será este domingo 27 de septiembre, desde las 14:45 horas, en el Estadio Nacional.

El compromiso comenzará directamente desde el minuto 82, por lo que solo se jugarán los minutos que quedaron pendientes y los descuentos correspondientes.

Además, el duelo será a puertas cerradas, por lo que no habrá público en las tribunas durante esta reanudación. Así lo informó la Federación de Fútbol de Chile.

ver también Confirmado: U de Chile y Everton jugarán los minutos pendientes en Copa Chile

La reanudación del partido corresponde a la misma llave de Copa Chile que originalmente estaba siendo transmitida por TNT Sports Premium, con opción de streaming mediante TNT Sports en HBO Max.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

En resumen…