Unión La Calera da el golpe y elimina a Universidad Católica de la Copa Chile

El conjunto cementero fue al Claro Arena para dejar en el camino a los cruzados en el certamen nacional, gracias a los penales.

Un candidato dice adiós de la Copa Chile. Universidad Católica quedó afuera en octavos de final, luego de empatar 0-0 ante Unión La Calera en el Claro Arena y perder por 4-2 en los penales.

Luego del 1-1 en la ida, la UC salió a buscar la victoria en casa para así meterse en los cuartos de final, sin embargo, se encontró con un muro de cemento y no pudo anotar en la precordillera.

Los cruzados se quedaron con un jugador más en el tramo final del compromiso, puesto que fue expulsado el argentino Francisco Pozzo a los 85′.

La UC presionó con todo en el tiempo de agregado y estuvo muy cerca de anotar mediante Justo Giani, sin embargo, el golero Nicolás Avellaneda estuvo espectacular para mantener su puerta en cero.

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Nicolás Avellaneda se alza como figura en La Calera

Como no se pudieron sacar ventajas los equipos tras los dos partidos, puesto que el global terminó 1-1, todo se definió en los tiros desde los 12 pasos en el Claro Arena.

En los lanzamientos penales la gran figura fue el arquero argentino Nicolás Avellaneda, quien le contuvo un lanzamiento a Cristián Cuevas, luego vio a Justo Giani elevar su disparo y el meta cerró la serie con un remate al ángulo para poner a los caleranos en cuartos de final.

Nicolás Avellaneda fue clave en La Calera. Foto: Andres Pina/Photosport

Unión La Calera espera a su rival en los cuartos de final, el que saldrá de la serie que lidera Coquimbo Unido por 2-1 sobre Cobreloa.

Universidad Católica, en tanto, se concentra en la lucha por el Chile 2 en la Liga de Primera y se olvida de la Copa Chile.