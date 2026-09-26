El entrenador de los loínos analizó la victoria que dejó a su equipo en la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso.

Un partido clave se jugó este sábado en la Liga de Ascenso, donde Cobreloa le ganó a Santiago Wanderers en el estadio Zorros del Desierto, con lo que trepó al liderazgo de la tabla de posiciones.

El cuadro loíno se impuso por 1-0 en Calama, mediante el solitario tanto de Yastin Navarro a los 88 minutos, tanto que dejó a su cuadro en el primer lugar del acumulado con una unidad por sobre los caturros.

Tras el partido habló el entrenador de Cobreloa, Mario Salas, quien señaló que el encuentro estuvo más duro de lo habitual, a pesar que jugaron por gran parte del duelo con dos jugadores más por las expulsiones de Dylan Portilla (25′) y Martín Villarroel (45+2′).

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Mario Salas apuntó a la superioridad numérica de Cobreloa ante Wanderers

El ex DT de Colo Colo dijo que les costó mucho hacerle daño a los wanderinos porque se defendieron mucho, ya que estuvieron por muchos minutos con menos futbolista en el terreno de juego calameño.

“Los análisis de estos partidos de este tipo con dos jugadores menos son muy difíciles de hacerlo, porque uno parte desde la obligación que tiene el equipo que tiene 11 jugadores sobre el que tiene 9, ¿verdad? Y creo que es algo lógico. Pero cuesta mucho. Cuesta mucho cuando un equipo tiene nueve jugadores u ocho jugadores, ¿no es cierto?, que se defiende mucho”, dijo el Comandante.

Cobreloa le ganó a Wanderers gracias a un zapatazo de Yastin Navarro. Foto: Photosport

“Mostramos algunas variantes, creo que hay un poco de imprecisión en el finiquito de la jugada, perfectamente podríamos haber puesto unos minutos antes en ventaja, pero no fue así. Tuvimos un machaque constante sobre la portería de Santiago Wanderers y pudimos, a través de Yastin, poder marcar el gol que queríamos”, agregó Salas.

Por último, valoró la actitud de sus dirigidos: “la verdad es que los muchachos, los jugadores de Cobreloa, tuvieron la sabiduría y la posibilidad de tomar muy buenas decisiones”.

Cobreloa en la próxima fecha deberá medirse como visita ante Deportes Temuco, mientras que Santiago Wanderers hará lo propio frente a Deportes Recoleta.

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La tabla de posiciones de la Liga de Ascenso