El todavía entrenador del equipo de todos dejó en claro que la meta de jugar ante Canadá, Estados Unidos y México tener roce de alta competencia.

La selección chilena vuelve a la acción para jugar el primero de sus tres amistosos en esta fecha FIFA triple. Esta tarde el equipo de todos enfrentará a Canadá en el Estadio BMO Field de Toronto, buscando dar una buena impresión ante un equipo que viene de llegar hasta los 8vos de final del último Mundial 2026.

De cara a este choque Nicolás Córdova adelantó lo que serán esta serie de compromisos, donde dejó en claro el principal objetivo que tiene para sus dirigidos como todavía entrenador de la Roja.

Para el DT, el verse competitivos es la meta que se tienen trazada, sobre todo porque jugarán ante tres selecciones que vienen de ser locales y hacer un buen cometido en la última Copa del Mundo.

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Nicolás Córdova adelante el choque de la selección chilena ante Canadá

El entrenador del equipo de todos aseguró en conferencia de prensa que “el objetivo principal de estos tres partidos es tener competencia de alto nivel. Son tres equipos mundialistas, por lo tanto el nivel es muy alto”.

“Tienen jugadores en las ligas importantes, son partidos de altísima exigencia, y al no ir al Mundial se pierden esos partidos tan importantes. Por eso es determinante jugar este tipo de partidos, que los jóvenes que van apareciendo tengan ese roce”, agregó.

La selección chilena jugará esta tarde su primero de tres amistosos en Norteamérica. | Foto: ANFP.

Sobre su futuro en la Roja, el todavía DT interino avisó que “si vendrá otro entrenador y tendrá otra forma de jugar, los jugadores están acostumbrados a cambiar de entrenador e ir pasando de una manera a otra. Lo importante es que a estos jugadores, que me imagino será la base de las próximas Clasificatorias, no los pille con cero partido internacional”.

“Lo que queremos sacar en estos partidos es que podamos volver a ser realmente competitivos, es lo que hemos hablado con los jugadores. Es muy importante tener este tipo de competencia y donde vayamos logra serlo, así que serán tres partidos muy importantes”, concluyó.

¿A qué hora juega la selección chilena vs Canadá?

El partido entre Chile y Canadá se jugará hoy sábado 26 de septiembre a las 20:00 (hora de Chile) en el BMO Field de Toronto.

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En síntesis