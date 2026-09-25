Jorge Contreras tiene ganas de observar a los futbolistas que han tenido pocas chances de mostrarse con la camiseta nacional.

La selección chilena vuelve a salir a la cancha y tendrá mucha acción en la fecha FIFA. El primer amistoso que jugará el equipo nacional será este sábado, cuando choque con Canadá en Toronto.

Uno de los jugadores por los que sigue apostando el entrenador interino Nicolás Córdova es el volante ofensivo Nils Reichmuth, quien ya debutó ante Portugal y el Congo, y espera seguir sumando minutos.

El ex mediocampista ofensivo del combinado nacional Jorge Contreras habló del jugador nacido en Suiza, a quien espera ver y así analizar si es un jugador proyectable para las Eliminatorias.

“Ojalá pueda jugar. Es importante ver en esta clase de partidos a los futbolistas nuevos, a los que llevan poco en la Roja. Es clave que tengan rodaje para el futuro. Quiero ver como responde“, dijo el Coke.

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Contreras también quiere que Leandro Hernández tenga una chance en la Roja

Otro jugador que hace sus primeras armas en la Selección es Leandro Hernández, de gran rendimiento en Colo Colo, por lo que Nicolás Córdova lo llamó al equipo nacional.

“Sería bueno que Hernández tenga la opción de debutar. Es un jugador hábil y en los últimos metros desnivela, algo que le falta a la Selección hace tiempo”, expresó Contreras sobre el albo.

Leandro Hernández entrenando en la Roja. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Por último, el Coke insiste en que la idea de Córdova de llamar a sangre nueva es importante, pero que ahora tiene que darle muchos minutos en cancha.

“Me parece bien que Córdova esté buscando variantes, que salga a buscar el recambio. Ahora hay que darle la opción de jugar y responder en la cancha”, cerró Contreras.

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¿Cuándo y a qué hora juega la selección chilena vs Canadá en la fecha FIFA?

El primer amistoso de la selección chilena en su gira por Norteamérica será este sábado 26 de septiembre, cuando a partir de las 20:00 horas de Chile se mida ante Canadá, en Toronto.