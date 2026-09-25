El Ingeniero sigue demostrando su valía en una de las ligas más importantes del mundo.

Manuel Pellegrini vive un recurrente éxito en Real Betis. Por esta razón, pareciera que los halagos nunca son suficientes, pero ahora recibió un gran elogio de uno de sus dirigidos.

El Ingeniero llegó en 2020 a los Verdiblancos y rápidamente logró darle su sello al equipo. En estas más de seis temporadas ha ganado una Copa del Rey y liderado muy buenas campañas, como la final de la Conference League en el año 2025. Ahora esta en la disputa de la UEFA Champions League.

Pellegrini es similar a Ancelotti

Dani Ceballos fue uno de los fichajes estrella de Real Betis en esta temporada. Proveniente de Real Madrid, sabe lo que es trabajar con los mejores entrenadores del mundo, por esto no dudó en comparar a Manuel Pellegrini con el mítico Carlo Ancelotti. “Tiene mucha similitud“, comenzó diciendo.

“Tienen un trato ejemplar con el jugador, lo conoce bien, le deja desenvolverse dentro del terreno de juego siempre desde un orden y bueno, pues la experiencia, los números, es el entrenador con más victorias del Betis, con más partidos en la historia del club, que ha entrenado a los mejores jugadores del mundo, a los mejores clubes y eso lo define“, indicó Ceballos.

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Ceballos ganó dos UEFA Champions League bajo el mandato del italiano en los Merengues. Ancelotti es el entrenador más ganador de la “orejona”, por lo que el que compare al chileno con el actual seleccionador de Brasil es un gran elogio. De hecho, valoró que lo ha llevado con calma en esta temporada.

“Sobre todo me ha llamado la atención las ganas con las que vive el fútbol (…) minimizando riesgos jugando en cada partido precisamente 30, 30 y 15 minutos y a partir de ahora también en un partido amistoso (ante el Ceuta) que servirá para coger ritmo“, remarcó el español de 30 años.

Ceballos puso a Pellegrini al nivel de Ancelotti, ganador de 5 Champions League. Imagen: Getty

Dani Ceballos debutó en Real Betis y luego de estar varias temporadas en Real Madrid, incluyendo también un paso por Arsenal, ha regresado a los Verdiblancos en esta temporada. Ahora con Manuel Pellegrini intenta retomar su mejor nivel futbolístico.