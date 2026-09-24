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La Liga

El Ingeniero peregrino: Pellegrini cumple una manda religiosa junto a su cuerpo técnico de Betis

Manuel Pellegrini asistió a la catedral de Santiago de Compostela para cumplir una promesa realizada por clasificar a Champions League.

Por Felipe Escobillana

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Manuel Pellegrini cumple su promesa religiosa
© Gemini IAManuel Pellegrini cumple su promesa religiosa

Manuel Pellegrini es un hombre de mucha fe. Seguramente a eso le atribuye parte del éxito en su carrera, por lo que realizó una manda en España que pagó en los últimos días.

Tenía relación con la Champions League, torneo al que clasificó al Betis por segunda vez en su historia. La primera había sido el 2006.

Por lo mismo es que acudieron hasta Santiago de Compostela para visitar la catedral de la ciudad y cumplir con lo prometido.

Así lo reflejó Toni Doblas, el entrenador de arquero que tiene el Ingeniero en su staff técnico, quien en su perfil de Instagram hizo pública la visita al templo.

Se le puede ver junto a Manuel Pellegrini y sus ayudantes, una bandera del Betis y de fondo la catedral de Santiago. “Promesa cumplida. Kms de Champions“, fue lo que escribió el otro portero verdiblanco.

Pellegrini junto al cuerpo técnico del Betis

Pellegrini junto al cuerpo técnico del Betis

Pellegrini se relaja antes de un fuerte calendario

De todas maneras no viajaron desde Sevilla , ciudad distante a unos 800 kilómetros de Sevilla. Como viajaron a la ciudad de A Coruña para enfrentar al Deportivo, aprovecharon de trasladarse desde ahí pues estaban a una hora de distancia.

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Esta visita realizada a Santiago de Compostela privó a Pellegrini de reunirse con los árbitros de La Liga, que convocaron a una junta con todos los cuerpos técnicos. Además del chileno, tampoco concurrió José Mourinho, del Real Madrid.

Betis deberá volver a los trabajos pensando en lo que será el retorno tras el receso, donde viene un calendario duro. Jugarán el 11 de octubre ante Osasuna, el 14 contra Porto por Champions y el 17 ante Barcelona, por el torneo local.

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