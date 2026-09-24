Luego de no ver acción por un tercer partido consecutivo antes de sumarse a la Roja, la BBC sacó una nota donde habla de las "joyas ocultas" y suma al formado en la U.

Darío Osorio tuvo un duro arranque en el Crystal Palace de la Premier League, donde luego de sumar minutos en dos partidos, en los siguientes tres no vio acción, en una especie de pagada de piso para conocer el fútbol en Inglaterra.

Si bien de inmediato aparecieron los chaqueteros asegurando un “calvario” que vive el formado en Universidad de Chile, desde Inglaterra callaron bocas con un tremendo reportaje.

Todo por una publicación de la BBC, que realza las joyas que han llegado al país con grandes expectaciones en la temporada, con una mirada precisa en Darío Osorio.

Darío Osorio no sumó minutos los últimos tres partidos de Crystal Palace. Foto: Crystal Palace.

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Darío Osorio destacado por la BBC en Inglaterra

Fue en la publicación llamada “En busca de joyas ocultas”, que la BBC apuntó a Darío Osorio como el nuevo gran refuerzo de Crystal Palace en la Premier League.

“Los clubes más grandes del mundo conocían a la joven promesa que estaba causando sensación en Universidad de Chile, el jugador apodado como el ‘Alexis Sánchez de su generación’”, explicaron.

“Osorio estaba en el radar del AC Milan, el RB Leipzig, el Salzburgo y varios clubes ingleses y alemanes antes de dejar Santiago rumbo a Dinamarca a los 19 años”, detallan.

Dentro de sus fuentes sumaron a Kristian Kjaer, director deportivo del Midtjylland, quien también compartió maravillas del chileno y de su potencial futbolístico.

“Cuando fichamos a Darío Osorio, no fue porque nadie supiera de su existencia”, apuntando que fue “una trayectoria cuidadosamente planificada” que tras estar tres temporadas en Dinamarca les permitieron dar el golpe a la Premier League.

Osorio por ahora está en la gira por Norteamérica con la selección chilena, donde se espera que tome protagonismo de una vez por todas en el nuevo equipo de La Roja.