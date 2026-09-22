El delantero chileno está sufriendo en sus primeros meses en Crystal Palace, donde no ha sido considerado por el DT Pierre Sage.

El mayor salto de un futbolista chileno en el recién pasado mercado de fichajes lo dio Darío Osorio, que pasó de la poco atractiva liga danesa a la competitiva Premier League, tras recalar en Crystal Palace.

El paso de Dinamarca a Inglaterra le está costando al formado en Universidad de Chile, porque el entrenador del elenco londinense, Pierre Sage, no cuenta con el zurdo y le ha dado pocas chances.

Darío Osorio apenas jugó un minutos en la Premier y 59 en la Copa de la Liga, es por ello que la adaptación a un torneo tan competitivo le está costando. Ahora mismo, está bajo la disciplina de Nicolás Córdova en la selección chilena.

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Jorge Aravena aconseja y confía en Darío Osorio

El ex volante ofensivo chileno Jorge Aravena estuvo una temporada en Real Valladolid de España y se dio el lujo de marcar 16 goles. Gracias esa experiencia se da el gusto de aconsejar a Darío Osorio.

El Mortero tiene confianza en que el delantero de la Roja pueda rendir en Crystal Palace, y para ello le pide que tenga confianza en su trabajo y le asegura que las oportunidades van a llegar.

Darío Osorio jugando por Crystal Palace. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

“Le aconsejo que no se ponga nervioso. Tiene que tener un periodo de adaptación, corto, pero estoy seguro que luego va a empezar a rendir. Yo creo que le va a ir bien en Inglaterra, porque es un buen jugador, le pega bien a la pelota y tiene grandes condiciones”, dijo el zurdo.

“Tiene que demostrar sus cualidades, sus capacidades y va a terminar siendo titular en su equipo. No me cabe duda”, remató el Mortero Aravena.

Darío Osorio espera sumar regularidad en la fecha FIFA, donde Chile se va a medir ante Canadá, México y Estados Unidos en partidos amistosos.

En síntesis

Darío Osorio fichó por el Crystal Palace de la Premier League inglesa.

fichó por el de la Premier League inglesa. El delantero apenas registra un minuto de juego en la Premier League .

de juego en la . Jorge Aravena confía en que Osorio logrará consolidarse tras su periodo de adaptación.