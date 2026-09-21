Pese a la preocupación en Chile por la no presencia en cancha del oriundo de Hijuelas en Premier League, la realidad muestra que su estreno en Europa fue muy similar.

Ante la nueva ausencia del chileno Darío Osorio en el Crystal Palace para el empate con Leeds United, comenzaron a surgir los cantos de sirena en nuestro país por los escasos minutos que recibe en oriundo de Hijuelas en su nuevo equipo en Europa.

El grave problema que tiene Chile es la falta de memoria. Prueba de ello es que la actual situación que vive el delantero fue exactamente similar a lo que tuvo que pasar en sus primeras semanas como jugador del Midtjylland, con todo lo que vino después.

En RedGol ponemos a la balanza las primeras cinco citaciones de Darío Osorio en Dinamarca e Inglaterra para saber si la situación actual es para preocuparse, o se debería tener paciencia para que pueda pelear y ganarse un lugar en la Premier League.

ver también DT de Crystal Palace da luces de la inactividad reciente de Darío Osorio: “Seguimos jugando bien ofensivamente”

El calco del presente de Osorio en Inglaterra y Dinamarca

Cuando llegó desde Universidad de Chile al cuadro de Herning en septiembre del 2023, en sus primeras cinco convocatorias sólo vio acción en cuatro cotejos, ninguno de ellos como titular, todos por la Superliga Danesa y en uno no salió del banco.

Entre las fechas 7 y 11 de esta liga, Osorio apenas sumó un total de 83 minutos, y en este tramo de tiempo logró convertir su primer gol en Europa, a los 67′ para el 2-0 parcial de Midtjylland ante Nanders, que finalizó en igualdad por 2-2. Recién tuvo su primera titularidad después de siete cotejos.

En el Crystal Palace, el chileno acumula en cancha un total de 60 minutos, donde sumó uno (más los descuentos) en su primer partido ante Fulham por Premier League, y al segundo fue titular, en el triunfo al Middlesbrough por Carabao Cup.

Los tres juegos siguientes, Osorio no tuvo acción. En dos de ellos estuvo en la banca, para el triunfo por 4-0 ante Lech Poznan en Europa League y no estuvo en la citación ante Ipswich Town. Números que demuestran que son innecesarios los cantos de sirenas que surgen desde Chile.

En síntesis